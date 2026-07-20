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“Vannacci che ordina la mia morte e di altri ‘nemici’ politici. Questo è il contenuto di un video realizzato con l’AI nello scenario dell’antica Roma e condiviso dal cosiddetto ‘generale’, con la g molto minuscola. Un messaggio che incita alla violenza e rischia di incitare i più fanatici”. Lo sottolinea in un post su Facebook il leader M5s Giuseppe Conte a proposito del video realizzato con l’AI che si trova, tra l’altro, sul profilo Ig della moglie del leader di FnV – e rilanciato dallo stesso eurodeputato – che vede Vannacci vestito da imperatore in un anfiteatro romano con Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Al centro, legati con una corda Elly Schlein e Giuseppe Conte, e Romano Prodi e Laura Boldrini.

Il popolo urla dagli spalti e la moglie di Vannacci, vestita da imperatrice fa un dito medio (come accaduto di recente a Viareggio sentendo un’esecuzione di ‘Bella ciao’). Vannacci ordina l’esecuzione con una falce e un martello, la stessa che “non hanno mai usato”. A mettere mano ai due strumenti, dopo che gli cade a terra il gelato, è l’imprenditore vannacciano Giuseppe Barboni protagonista di recente di un pestaggio a San Benedetto del Tronto. “Anni di servizio nelle istituzioni, nell’esercito – dice Conte – e questo è il suo senso dell’onore, la sua sensibilità istituzionale. Questa è la campagna elettorale che ci aspetta? – aggiunge Conte – Proprio oggi Vannacci si è dichiarato disponibile a fare un accordo scritto con Meloni. È con questi qui che Meloni, La Russa (anche loro evocati nel video), Tajani e Salvini faranno un accordo? Meloni anche in questo caso ‘non condanni e non condividi’? Ci dobbiamo preparare al ritorno della mitologia della violenza, alla rigida gerarchia sociale, come nell’esercito? In Italia ci siamo già passati. Se pensate di intimorirci, sappiate che non ci fate paura”.

“Non entro nel merito del video condiviso sui profili social di Vannacci. Mi viene solo da dire che siamo di fronte ad una comunicazione politica aberrante e violenta, una vera e propria istigazione all’odio e alla violenza” è il commento del presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia. “Ma proprio per questo chiedo: in quel video accanto a Vannacci siede Giorgia Meloni. In un evidente sodalizio politico con il generale. Mi piacerebbe sapere se la presidente del Consiglio è contenta di questa alleanza politica social e se condivide quelle immagini che chiedono la morte di avversari politici”.

“Evocare l’uccisione degli avversari politici è oggi la cifra dell’ex generale e ora leader di FnV” ha detto Boldrini, presente nel filmato. “Il video che lo ritrae come un imperatore romano che decreta l’esecuzione di esponenti progressisti, tra cui Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e la sottoscritta, è l’imbarbarimento della politica che si basa sulla violenza fino all’eliminazione fisica di chi esprime idee diverse. Non c’è niente di ironico: significa minacciare di morte leader e rappresentanti di altre forze ed è gravissimo. Gli imperatori romani sterminavano così i cristiani, il fascismo lo faceva con gli oppositori”.