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Sorpresa – amara – per Giorgia Meloni. Il partito della presidente del Consiglio, Fratelli d’Italia, è sceso sotto la soglia psicologica del 25%, per l’esattezza si attesta al 24,6%, col Pd a poco più di tre punti percentuali, fermo al 20,9%. A stabilirlo è il sondaggio dell’istituto Emg, pubblicato il 16 di luglio sulle intenzioni di voto degli italiani alle elezioni politiche.

L’altra sorpresa è la Lega: il partito di Matteo Salvini – che tutti i sondaggisti danno tra il 5-6% – per Emg sarebbe ben oltre il 7, vale a dire al 7,5%, di poco sopra Futuro nazionale di Roberto Vannacci, al 7,3%. Bene anche Forza Italia all’8,4%. Il totale del centrodestra – con Noi Moderati all’1,4% – secondo l’istituto corrisponde al 42,2%. Ma attenzione: senza il generale in coalizione.

In questo scenario è il cosiddetto Campo largo in vantaggio di oltre un punto e mezzo percentuale. Il centrosinistra unito, infatti, vale il 43,7%. Detto del Partito democratico, il Movimento 5 stelle viene valutato al 12,7%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6%, Italia viva al 2,6% e +Europa all’1,5%. Emg pesa anche i partiti di centro: Azione vale il 2,6% e il partito di Luigi Marattin, il Partito liberaldemocratico, l’1,8%.

La fiducia nel governo Meloni è piuttosto scarsa, con soltanto il 29% degli intervistati che dichiarano di fidarsi “abbastanza” dell’esecutivo, il 21% “poco” e solo il 6% “molto”. Tra i leader, è Sergio Mattarella a piacere agli italiani, con un gradimento pari all’82%. Tra i politici Giuseppe Conte e Meloni sono appaiati al 39%, Elly Schlein al 28%, Salvini e Antonio Tajani al 26%,