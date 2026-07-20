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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:44

Si tuffa nel lago di Garda per salvare un bambino in difficoltà e non riemerge. Proseguono le ricerche di Alexandru Olaisiu Sorin

di Redazione Cronaca
Il 29enne lavoratore stagionale della Garda Tours si è lanciato in acqua per prestare soccorso a un bambino inglese di 7 anni, recuperato incolume, quando ha accusato un malore e non è più riemerso
Si tuffa nel lago di Garda per salvare un bambino in difficoltà e non riemerge. Proseguono le ricerche di Alexandru Olaisiu Sorin
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Proseguono le ricerche di Alexandru Olaisiu Sorin, che sabato scorso a Sirmione si è tuffato nel lago di Garda per salvare un bambino in difficoltà e non è più riemerso. Il 29enne lavoratore stagionale della Garda Tours si è lanciato in acqua nel tentativo di prestare soccorso a un bambino inglese di 7 anni, recuperato incolume. Il minore faceva parte del gruppo di turisti che Sorin stava accompagnando in barca in un tour del lago. Una volta messo in salvo il bambino, però, Sorin ha avuto un malore ed è scomparso nelle acque del lago.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, la Guardia Costiera e il personale del 118. Nelle ricerche sono impegnati anche un elicottero dei Vigili del fuoco e i sommozzatori del comando di Venezia, che stanno scandagliando i fondali, che in quel punto raggiungono 52 metri di profondità, e l’area in cui è avvenuto il tuffo. Secondo quanto emerso, i soccorritori stanno utilizzando anche i dati dello smartwatch che il giovane indossava al momento del tuffo per restringere l’area delle ricerche.

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