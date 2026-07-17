Sinner va al discount in Sardegna, lo stupore dei dipendenti: “È stata una bellissima sorpresa, è stato gentilissimo”

Il numero uno al mondo è stato avvistato in un discount a Palau con un cappellino e gli occhiali da sole: il tentativo di camuffarsi tra la gente non è però andato a buon fine

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A quattro giorni dal trionfo a Wimbledon Jannik Sinner è tornato in Sardegna, posto in cui d’estate torna abitualmente quando ha qualche giorno di vacanza a cavallo tra un torneo e l’altro. E lo ha fatto anche questa volta, dopo alcuni controlli di routine al J-Medical. Il numero uno del tennis mondiale ha comprato una villa a Porto Rafael e nella mattinata di giovedì ha stupito tutti andando a fare la spesa in un discount alle porte di Palau. Cappellino in testa, occhiali da sole e classico outfit da turista in un luogo di mare, Sinner ha tentato invano di camuffarsi, ma senza alcun successo, visto che immediatamente è stato riconosciuto e fotografato al banco frigo del supermercato.

Sinner era già andato in Sardegna un mese fa per perfezionare l’acquisto della sua nuova residenza estiva, ma sono ormai rituali le sue vacanze nel Nordest della Sardegna tra uno Slam e l’altro. Clienti e dipendenti – non appena l’hanno visto – hanno subito tirato fuori gli smartphone e l’hanno immortalato mentre il numero uno al mondo continuava ad aggirarsi tra gli scaffali dell’Md di Palau. ”È venuto qui stamattina e le colleghe si sono fatte le foto – confermano dal discount -. Per tutti noi è stata una bellissima sorpresa“, riporta La Nuova Sardegna.

Per Sinner un bagno di folla improvvisato che lui ha comunque gestito con la solita timidezza e la solita gentilezza e disponibilità che lo hanno reso uno degli sportivi più amati d’Italia, non solo per il suo tennis e per i risultati fin qui ottenuti, ma anche per il suo comportamento fuori dal campo. La vacanza in Sardegna è per SInner l’ultimo vero momento di relax prima di catapultarsi nella seconda metà di stagione. Sinner infatti ripartirà adesso dal cemento americano, con i prima i due tornei Masters 1000 (Montreal e Cincinnati) e, soprattutto, l’assalto agli US Open a New York, dove l’anno scorso perse in finale in quattro set contro Carlos Alcaraz, ancora fermo ai box ma iscritto nell’entry list di Cincinnati dopo aver annunciato il forfait a Montreal.