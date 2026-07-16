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La lunga attesa potrebbe essere vicina alla fine. Carlos Alcaraz compare infatti nella entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, primo vero indizio di un possibile rientro dopo il lungo stop causato dall’infortunio al polso destro. Lo spagnolo, campione in carica del torneo, è fermo dall’inizio di aprile, quando uscì al primo turno di Barcellona, ed è nel frattempo scivolato al terzo posto del ranking Atp.

Dopo il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, Alcaraz era stato tra i primi a congratularsi sui social con il rivale. Il numero uno del mondo aveva ricambiato il pensiero durante la conferenza stampa: “Speriamo che torni presto, perché il tennis ha bisogno di lui“. La rivalità tra i due è diventata il punto di riferimento del tennis moderno e il rientro dello spagnolo è atteso per riportare in scena il loro duello.

La tabella di marcia prevede proprio il ritorno nella trasferta americana. Alcaraz ha già rinunciato al Masters 1000 di Montreal e Cincinnati rappresenta l’ultima occasione prima degli Us Open, al via il 30 agosto. Nelle ultime settimane lo spagnolo ha documentato sui social i progressi della riabilitazione: dai primi allenamenti con la racchetta fino al recente video in cui colpisce la palla con un telaio privo di corde e parzialmente incompleto, accompagnato dal messaggio: “Sulla buona strada“. Gli addetti ai lavori, però, invitano alla prudenza: il problema ai tendini del polso è particolarmente delicato e i medici hanno scelto un recupero graduale per evitare ricadute. I casi di Thiem e Del Potro insegnano.

Il rientro di Musetti

A guidare la entry list di Cincinnati c’è proprio Sinner, finalista un anno fa prima del ritiro contro Alcaraz. Saranno sei gli italiani al via: oltre al numero uno del mondo figurano Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, che punta anche lui a rientrare dopo la lesione al retto femorale della coscia sinistra rimediata agli Internazionali d’Italia e che lo ha costretto a saltare Roland Garros e stagione sull’erba. Nell’elenco compare anche Holger Rune, che tenta il ritorno dopo l’operazione al tendine d’Achille.