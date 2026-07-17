Sinner, la sentenza di Gilbert: “Non è nemmeno tra i 10 migliori di sempre. Mi baso sullo scenario attuale”

L'ex giocatore americano, allenatore di Agassi, Roddick e Murray tra i tanti, ha stilato la sua classifica: "il numero uno è Novak Djokovic, poi c'è Rafa Nadal al numero due e Roger Federer è terzo. Quarto Pete Sampras, quinto Bjorn Borg, sesto Rod Laver"

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Jannik Sinner non è tra i dieci migliori giocatori della storia del tennis, parola di Brad Gilbert. L’ex giocatore americano, allenatore di Agassi, Roddick e Murray tra i tanti, ha parlato del tennista azzurro, reduce dal secondo trionfo consecutivo a Wimbledon, dove ha battuto Alexander Zverev in finale. Nonostante il successo di Londra però, Gilbert non vede Sinner, così come Alcaraz, tra i migliori giocatori di tutti i tempi. “Sinner e Alcaraz non sono tra i dieci migliori giocatori di sempre”, ha detto Gilbert a Tennis Channel, che si è spinto a stilare una vera e propria classifica, “il numero uno è Novak Djokovic, poi c’è Rafa Nadal al numero due e Roger Federer è terzo. Quarto Pete Sampras, quinto Bjorn Borg, sesto Rod Laver“, ha spiegato l’ex tennista americano, che ha raggiunto il suo best ranking nel 1990, aprendo l’anno al numero 4.

“Molti cambierebbero questa classifica, dal settimo al decimo è difficile“, ha spiegato Gilbert, “io metto Andre Agassi al settimo posto, all’ottavo John McEnroe per il suo palmares nel doppio, Jimmy Connors al nono e Ivan Lendl al decimo”. Su Sinner – che ora si sta godendo le vacanze in Sardegna – e Alcaraz: “Una volta che entrambi avranno raggiunto gli otto o dieci Slam e avranno costruito una carriera duratura, allora saliranno nella classifica. Ma se non ci riusciranno, se nessuno dei due otterrà più nulla, non posso inserirli nella lista”. Visto quanto hanno dimostrato in questi anni e visto il divario che oggi sembra netto tra loro due e il resto del circuito (solo Zverev sta provando ad avvicinarsi e lo ha dimostrato anche in finale a Wimbledon), è difficile pensare che Sinner e Alcaraz non raccoglieranno più nulla nel corso della loro carriera.

“Io devo basarmi sullo scenario attuale, non potendo prevedere cosa succederà nei prossimi anni. Devo contemplare anche la remota ipotesi che nessuno dei due riesca più a vincere nulla”, ha spiegato Gilbert, che con molta probabilità sarà costretto ad aggiornare la sua classifica nel giro di poco tempo, entro un annetto. Sinner e Alcaraz infatti a breve inizieranno l’assalto agli Us Open, ultimo Slam prima delle Finals. E dal 2027 – infortuni permettendo, visto che Alcaraz ha dovuto saltare gran parte della sua stagione per un problema al polso – i due torneranno a sfidarsi per i tornei più importanti del circuito. Dagli Australian Open fino agli Us Open, passando per il Roland Garros e Wimbledon e dai tanti Masters 1000 in calendario. Al momento Sinner è a 5 Slam vinti, mentre Alcaraz a 7. Un dato che però sembra destinato ad aggiornarsi di frequente nei prossimi anni.