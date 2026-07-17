Doualla è un fulmine: domina i 100 metri, vince l’oro agli Europei U18 e firma il nuovo record personale

La velocista azzurra si è imposta in finale a Rieti, fermando il cronometro a uno spettacolare 11"14, sette centesimi meglio del suo precedente primato europeo under 18. È la seconda miglior prestazione italiana di sempre

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Kelly Doualla conquista il titolo europeo under 18 dei 100 metri con una prestazione straordinaria. La velocista azzurra si è imposta nella finale dei Campionati Europei di categoria, in corso allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti, fermando il cronometro a uno spettacolare 11″14, sette centesimi meglio del suo precedente record europeo under 18. Una gara dominata dall’inizio alla fine, che le ha permesso di confermarsi ai vertici della velocità giovanile continentale. È la seconda miglior prestazione italiana di sempre dopo l’11″01 di Zaynab Dosso ottenuto a Roma il 9 giugno 2024.

Per la sprinter lombarda di origini camerunensi, che compirà 17 anni il prossimo 20 novembre, si tratta del terzo titolo individuale internazionale consecutivo conquistato nell’arco di dodici mesi. Dopo il successo al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje e quello ottenuto agli Europei under 20 di Tampere, impreziosito dal trionfo con la 4×100 azzurra, arriva un’altra medaglia d’oro destinata a rafforzarne il prestigioso percorso di crescita.

L’inverno aveva già confermato il suo valore. Nei 60 metri indoor aveva infatti sfiorato il primato europeo under 18 correndo in 7″21, a soli due centesimi dal suo record di 7″19, conquistando inoltre la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Assoluti alle spalle di Zaynab Dosso. Successivamente era riuscita a raggiungere le semifinali della stessa distanza ai Campionati Mondiali indoor assoluti di Torun, vivendo così la sua prima importante esperienza internazionale a livello senior.

L’avvio della stagione all’aperto era stato invece più prudente. I primi risultati non avevano immediatamente avvicinato i riferimenti cronometrici del 2024, con un miglior tempo di 11″37 ottenuto proprio a Rieti circa un mese fa. Nel frattempo, però, Doualla ha disputato numerose gare, cimentandosi anche nei 200 metri, specialità nella quale ha portato il proprio primato personale a 23″60. Ai Campionati Italiani under 20, pur essendo ancora under 18, ha conquistato il titolo nei 100 metri e il secondo posto nei 200.

Le prove disputate a Rieti tra batterie, semifinale e finale hanno evidenziato una crescita costante nell’arco della manifestazione. Dopo aver controllato senza difficoltà i primi due turni in 11″46 e 11″43, nella finale ha trovato un ulteriore salto di qualità, abbassando il proprio record europeo under 18 fino all’eccezionale 11″14. Il prossimo grande appuntamento sarà ora rappresentato dai Campionati Mondiali under 20 di Eugene, in programma dal 5 al 9 agosto, dove l’azzurra si presenterà tra le protagoniste più attese e con ambizioni di primissimo piano.

Nella foto in alto | Kelly Doualla (foto Francesca Grana per la Federazione italiana atletica leggera)