Un garage da circa 30 milioni di euro: Cristiano Ronaldo mostra la sua collezione di auto. “I miei giocattoli”

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“My Toys” (“I miei giocattoli”): con questa didascalia Cristiano Ronaldo ha mostrato per la prima volta le porte del suo garage ai milioni di follower su Instagram. Il fuoriclasse portoghese ha pubblicato un carosello di foto in cui si vedono le auto della sua collezione. Nelle immagini compaiono alcuni dei modelli più esclusivi del suo parco automobili, una raccolta costruita nel corso degli anni che riflette la sua passione per i motori. Dalle Ferrari alle Rolls–Royce, passando per Bugatti, McLaren e altre supercar da sogno, il garage di CR7 è considerato uno dei più ricchi e prestigiosi del panorama sportivo mondiale.

Negli scatti condivisi sui social si vede Cristiano Ronaldo seduto su una Ferrari Monza SP2, con alle spalle alcune delle auto più esclusive della sua collezione. Tra i modelli riconoscibili ci sono anche una Ferrari Daytona SP3, una Ferrari GTC4Lusso, una Bugatti Veyron Grand Sport e una Mercedes–AMG One. Soltanto queste cinque vetture hanno un valore complessivo che supera i 10 milioni di euro, a conferma di una passione coltivata negli anni dal fuoriclasse portoghese.

Tra i pezzi più rari spiccano soprattutto le Bugatti. Ronaldo possiede infatti una Centodieci, hypercar prodotta in appena dieci esemplari al mondo, spinta da un motore da 1.600 cavalli e capace di superare i 380 km/h. Il suo valore è stimato in oltre 8 milioni di euro. Nel garage del portoghese trova posto anche una Bugatti Chiron, altro modello iconico da oltre 1.500 cavalli. La collezione di CR7 comprende circa 40 vetture tra supercar e hypercar, per un valore stimato tra i 20 e i 30 milioni di euro. Accanto ai modelli più esclusivi non mancano auto di lusso utilizzabili anche nella vita di tutti i giorni, come Lamborghini Aventador, Ferrari Purosangue, Porsche 911 Turbo S e Mercedes-AMG G 63 Cabriolet preparata da Refined Marques. Lo stesso Ronaldo ha raccontato in passato di non guidare con regolarità tutte le sue auto: alcune, ha spiegato, sono diventate veri e propri pezzi da collezione, acquistati più per il loro valore storico ed esclusivo che per essere utilizzati su strada.