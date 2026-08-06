Choc in Uganda: ucciso David Owoei, calciatore di 27 anni. Era stato aggredito in strada

Il capitano dello SC Villa, storico club di Kampala, è stato assalito da un gruppo di criminali mentre stava facendo rientro a casa ed è stato colpito con pietre e altri oggetti

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Il calcio ugandese è sotto choc per la tragica morte di David Owori, capitano dello SC Villa, storico club di Kampala e la squadra più titolata del Paese. Il 27enne è deceduto nella notte dopo essere stato vittima di una violenta aggressione avvenuta nelle strade della capitale ugandese. A dare l’annuncio è stato lo stesso SC Villa: “Abbiamo perso molto più di un calciatore. Abbiamo perso un leader, un fratello e un amico”. Secondo quanto riferito dal portavoce del club, il giocatore è stato assalito da un gruppo di criminali mentre stava facendo rientro a casa. L’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 20 circa: alcuni testimoni hanno raccontato che gli assalitori lo hanno colpito ripetutamente con pietre e altri oggetti prima di sottrargli gli effetti personali e fuggire, lasciandolo privo di sensi sull’asfalto.

Soccorso dai presenti, Owori è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Dopo un primo ricovero è stato trasferito alla Case Clinic di Kampala, dove però i medici non sono riusciti a salvargli la vita a causa delle gravissime ferite riportate. Nel corso della sua carriera David Owori aveva inoltre collezionato diverse presenze con la nazionale. Profondo il cordoglio dalla Federazione calcistica ugandese, con il presidente Moses Magogo che ha ricordato Owori come “un leader e una fonte d’ispirazione per un’intera generazione“, sottolineando come il capitano dello SC Villa abbia sempre rappresentato il proprio club e la nazionale con coraggio.