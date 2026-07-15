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Piccoli frammenti di umanità, affetti e vita quotidiana: Darren Cahill svela un lato inedito della cavalcata di Jannik Sinner verso la conquista del suo secondo Wimbledon. Il coach australiano ha pubblicato su Instagram alcuni scatti e video risalenti ai giorni del torneo. Le foto con tutto il team Sinner, innanzitutto. Ma anche momenti più divertenti, dalla partita di golf in compagnia di Rennae Stubbs fino al tuffo in piscina insieme a Simone Vagnozzi, il manager Alex Vittur e il resto della squadra.

Uno dei video più intimi però mostra Sinner in visita al centrale di Wimbledon, prima dell’inizio del torneo. Si vede infatti l’erba ancora immacolata e la rete assente. Il numero 1 al mondo è in videochiamata con papà Hanspeter: ride mentre gli mostra il campo di tennis più celebre del mondo. Due settimane dopo su quello stesso campo Sinner alzerà al cielo il trofeo per il secondo anno di fila, proprio davanti al padre e a mamma Siglinde, anche lei immortalata negli scatti pubblicati da Cahill nel momento della gioia dopo la vittoria.