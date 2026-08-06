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Ultimo aggiornamento: 9:58

Neymar perde la testa: parolacce e insulti agli avversari nel video virale. Il presidente rivale: “Un pagliaccio fannullone”

di Redazione Sport
L'ex Barcellona e Psg al rientro negli spogliatoi ha esultato in maniera molto esuberante e i tifosi locali hanno interpretato i suoi gesti come una provocazione
Neymar perde la testa: parolacce e insulti agli avversari nel video virale. Il presidente rivale: “Un pagliaccio fannullone”
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Assist per il gol della vittoria realizzato da Rony al 74esimo e Santos ai quarti di finale in Coppa del Brasile. Neymar è tornato protagonista in campo e soprattutto fuori nel match giocato a Belem, in casa del Remo e vinto 1-0. L’ex Barcellona e Psg al rientro negli spogliatoi ha esultato in maniera molto esuberante e i tifosi locali, spiega Uol Esporte, hanno interpretato i suoi gesti come una provocazione. L’atmosfera si è surriscaldata nella zona mista dello stadio Mangueirão, con Neymar che ha urlato e festeggiato. A quel punto i dirigenti del Remo hanno risposto tra insulti e urla.

Il presidente del Remo, Antonio Carlos Teixeira, in un video registrato dopo la partita, ha dato del “fannullone” al numero 10 del Santos, spiegando che lui, il club e i tifosi si sono sentiti “offesi” dal suo comportamento. “Il Santos non ha bisogno di uno come lui, un idolo dei ragazzini che ha fatto il pagliaccio ed è venuto a provocarci“, le sue parole. Il comportamento di Neymar probabilmente è dovuto al clima che sin dall’inizio del match si è creato intorno a lui, secondo la stampa brasiliana è stato bersaglio di insulti prima dell’inizio della partita, mentre era in panchina, e poi quando è entrato in campo nel secondo tempo.

L’episodio, divenuto virale sui social, ritrae Neymar che urla parolacce contro un gruppo di sostenitori della squadra avversaria, mentre rientra negli spogliatoi dello stadio Mangueirao, a Belem: “Andiamo, cazzo!”, “andate a farvi fot*ere” ha detto a dirigenti e sostenitori del Remo. Poi il calciatore 34enne danza provocatoriamente cantando: “eliminati“. Il video ha fatto il giro del mondo, dividendo i commentatori e i tanti tifosi brasiliani.

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