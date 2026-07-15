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Una tempesta di vento e pioggia si è abbattuta all’improvviso sulla spiaggia di Hendaye, nel nord della Francia, nel dipartimento dei Pirenei Atlantici. Definita “nuvola tsunami” si tratta di una nube a rullo, ovvero una formazione nuvolosa dall’aspetto di un lungo cilindro di vapore acqueo che esegue un movimento rapido e ha un’estensione che può superare decine di chilometri. Questo fenomeno ha provocato innalzamento di sabbia, con venti fino a 70 km/h, e un calo drastico delle temperature con quasi 10 gradi nel giro di poco tempo. I bagnanti, sorpresi, si sono subito dato alla fuga mentre ombrelloni, asciugamani venivano spazzati dal vento. Le immagini di questa scena apocalittica.