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Ultimo aggiornamento: 18:14

Una “nuvola tsunami” sulle spiagge del nord della Francia: la fuga dei bagnanti

di F. Q.
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Calo drastico di temperature con 10 gradi in meno e venti forti fino a 70 chilometri orari
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Una tempesta di vento e pioggia si è abbattuta all’improvviso sulla spiaggia di Hendaye, nel nord della Francia, nel dipartimento dei Pirenei Atlantici. Definita “nuvola tsunami” si tratta di una nube a rullo, ovvero una formazione nuvolosa dall’aspetto di un lungo cilindro di vapore acqueo che esegue un movimento rapido e ha un’estensione che può superare decine di chilometri. Questo fenomeno ha provocato innalzamento di sabbia, con venti fino a 70 km/h, e un calo drastico delle temperature con quasi 10 gradi nel giro di poco tempo. I bagnanti, sorpresi, si sono subito dato alla fuga mentre ombrelloni, asciugamani venivano spazzati dal vento. Le immagini di questa scena apocalittica.

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