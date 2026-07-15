Così re Felipe ha vissuto la semifinale dei Mondiali con la famiglia: il video sul divano tra abbracci e maglie della Roja

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Un divano in mezzo alla stanza, tutta la famiglia seduta a guardare una partita di calcio. È il video postato dall’account della Casa reale spagnola: il re Felipe VI insieme alla moglie, la regina Letizia, e alle figlie Leonor e Sofia guardano la semifinale ai Mondiali della “Roja” contro la Francia, vinta dalla formazione di De la Fuente per 2-0. Indossano tutti la seconda maglia della nazionale, la stessa con cui è scesa in campo ieri sera la Selección. Ognuno con numero e nome personalizzato.

La videocamera li riprende mentre discutono del match e mentre si stringono e si abbracciano per i due gol e per la vittoria finale. “Hai dimostrato ancora una volta perché sei uno dei più grandi team del mondo. – si legge nel post – Ora, con un intero paese dietro di te, è il momento di lottare per il titolo. Grazie per averci fatto godere questo viaggio“, in riferimento ovviamente alla nazionale spagnola.