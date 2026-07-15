“Questo vi è sembrato un arbitro al livello di una semifinale di un Mondiale? Non è la prima volta”: la furia di Deschamps

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“Ci sono state alcune decisioni discutibili e non è la prima volta”. Didier Deschamps contro l’arbitro salvadoregno Barton dopo la sconfitta della sua Francia in semifinale per 2-0 contro la Spagna. “Vi faccio una domanda: per voi questo arbitro è al livello di una semifinale di un Mondiale?”, ha proseguito Deschamps, lamentandosi di diverse scelte del direttore di gara. Non ci sono però state scelte arbitrali che hanno influenzato la gara, considerando che il rigore dell’1-0 arriva da una grossa ingenuità di Digne, che ha colpito con un calcio netto Lamine Yamal, bravo ad anticiparlo.

“È una delusione. Avevamo tanta ambizione, anche se ci è mancato qualcosa contro una Spagna che sa fare bene tante cose“, ha continuato il commissario tecnico francese ai microfoni di Dazn. “Abbiamo commesso troppi errori a livello tecnico“, ha riconosciuto il ct, “in una partita così dovevamo essere tutti al 100%, purtroppo non è stato così. Poi ci sono stati l’infortunio di Saliba e il cambio di Rabiot, che ha rischiato il rosso nel primo tempo. È dura, perché volevamo arrivare sino in fondo”, ha continuato Deschamps. Il riferimento a Rabiot è a quanto accaduto nel finale di primo tempo, quando il centrocampista francese – già ammonito – ha rischiato grossissimo con un intervento in netto ritardo su Fabian Ruiz. Un intervento al limite, con Rabiot che avrebbe anche meritato il doppio giallo e di conseguenza l’espulsione.

Deschamps ha poi concluso parlando ancora della prestazione decisamente insufficiente dei suoi: “Noi incapaci di reagire? Difficile dare spiegazioni. Abbiamo cercato di reagire, ma di fronte avevamo una squadra forte e a livello tecnico loro hanno sbagliato molto meno di noi”, ha poi spiegato il tecnico della Francia.