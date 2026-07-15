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Ultimo aggiornamento: 9:20

Pedri sapeva già tutto: il post di un anno fa sulla Spagna in finale dei Mondiali diventa virale

di Lorenzo Bloise
Dopo la sconfitta nell’atto finale dell’ultima Nations League contro il Portogallo, il centrocampista del Barcellona aveva postato una foto con scritto: "190726"
Pedri sapeva già tutto: il post di un anno fa sulla Spagna in finale dei Mondiali diventa virale
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Calciatore e veggente. Perché ancora prima di battere la Francia 2-0 in semifinale, Pedri sapeva già tutto. Più di un anno fa, sui social, aveva previsto di giocare la finale della Coppa del Mondo con la sua Spagna: il pronostico è stato rispettato.

La profezia di Pedri

Foto e caption minimal allo stato puro, ma il concetto è inequivocabile. Dopo la sconfitta nell’atto finale dell’ultima Nations League contro il Portogallo, Pedri si era limitato a condividere un piccolo messaggio su Instagram: uno scatto con i suoi compagni di nazionale Yamal e Nico Williams e sei numeri per completare la descrizione del post: “190726”. Lo spagnolo fissa l’obiettivo: la data della finale dei Mondiali. La promessa viene mantenuta (Oyarzabal e Pedro Porro fermano i favoriti assoluti). E i tifosi si scatenano con commenti di gioia e incredulità.

Il cammino della Spagna ai Mondiali

Lo 0-0 all’esordio contro Capo Verde crea delle false aspettative a chi sperava nel flop. Da quel momento – contro Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portogallo, Belgio e proprio Les Blues – la Spagna non sbaglia più. Segna 13 gol e ne subisce solo 1. Ci sono anche due dati che rendono ancora più clamorosa fin qui l’impresa della Roja. Da quando è commissario tecnico, De La Fuente sa solo vincere (13) – Europeo compreso – o pareggiare (1).

Più in generale, la nazionale spagnola non perde da 37 partite consecutive nei 90’ (28 vittorie e 9 pareggi), eguagliando di fatto la striscia di imbattibilità più lunga mai registrata da una nazionale europea nella storia. La prima a riuscirci? L’Italia, tra l’ottobre del 2018 e settembre 2021. Poco più di un anno dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, la Spagna passa meritatamente il turno e si qualifica per l’ultimo atto del MetLife Stadium di New York. L’avversario sarà Inghilterra o Argentina? Semplice: chiedete a Pedri.

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