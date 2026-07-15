Pedri sapeva già tutto: il post di un anno fa sulla Spagna in finale dei Mondiali diventa virale

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Calciatore e veggente. Perché ancora prima di battere la Francia 2-0 in semifinale, Pedri sapeva già tutto. Più di un anno fa, sui social, aveva previsto di giocare la finale della Coppa del Mondo con la sua Spagna: il pronostico è stato rispettato.

La profezia di Pedri

Foto e caption minimal allo stato puro, ma il concetto è inequivocabile. Dopo la sconfitta nell’atto finale dell’ultima Nations League contro il Portogallo, Pedri si era limitato a condividere un piccolo messaggio su Instagram: uno scatto con i suoi compagni di nazionale Yamal e Nico Williams e sei numeri per completare la descrizione del post: “190726”. Lo spagnolo fissa l’obiettivo: la data della finale dei Mondiali. La promessa viene mantenuta (Oyarzabal e Pedro Porro fermano i favoriti assoluti). E i tifosi si scatenano con commenti di gioia e incredulità.

Il cammino della Spagna ai Mondiali

Lo 0-0 all’esordio contro Capo Verde crea delle false aspettative a chi sperava nel flop. Da quel momento – contro Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portogallo, Belgio e proprio Les Blues – la Spagna non sbaglia più. Segna 13 gol e ne subisce solo 1. Ci sono anche due dati che rendono ancora più clamorosa fin qui l’impresa della Roja. Da quando è commissario tecnico, De La Fuente sa solo vincere (13) – Europeo compreso – o pareggiare (1).

Più in generale, la nazionale spagnola non perde da 37 partite consecutive nei 90’ (28 vittorie e 9 pareggi), eguagliando di fatto la striscia di imbattibilità più lunga mai registrata da una nazionale europea nella storia. La prima a riuscirci? L’Italia, tra l’ottobre del 2018 e settembre 2021. Poco più di un anno dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, la Spagna passa meritatamente il turno e si qualifica per l’ultimo atto del MetLife Stadium di New York. L’avversario sarà Inghilterra o Argentina? Semplice: chiedete a Pedri.