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Caos alla Camera dopo la sconfitta della maggioranza (188 a 187) sull’emendamento voluto da Giorgia Meloni relativo alle preferenze (salvo i capilista) della nuova legge elettorale. Il capogruppo di FdI, Galeazzo Bignami, accusa le opposizioni: “Avevamo preso un impegno, di dare la possibilità di scegliere chi eleggere. Voi dite di volerlo fare e non avete presentato neanche un emendamento per farlo. E questo significa prendere in giro gli italiani. La differenza tra noi e voi è che noi ci mettiamo la faccia, voi ci mettete qualcos’altro. Voi siete l’esempio di vigliaccheria incapaci di agire a viso aperto. Ci venite a fare le lezioni e poi votate contro le preferenze. Ci dite che volete i seggi per le donne ma non avete il coraggio di candidarle. La differenza è tra chi si assume la responsabilità delle proprie azioni e chi si nasconde. Io se fossi al posto vostro mi andrei a nascondere”.

Gli replica Riccardo Ricciardi del Movimento 5 stelle: “Io francamente non capisco il richiamo a metterci la faccia, noi abbiamo detto votiamo no. Voi avete detto votiamo sì e ha vinto il no. Avete perso, questa è la realtà. Oggi Meloni si è esposta pubblicamente su questa legge elettorale, qui ci sono tre quarti di governo”.