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Notte di lavoro a Napoli per i vigili del fuoco impegnati ieri nelle operazioni di spegnimento di due incendi divampati a Ponticelli, zona orientale della città, e nell’area tra via San Gennaro Agnano e via Antiniana, sul versante della Solfatara al confine con il comune di Pozzuoli. Nel pomeriggio di ieri, a scopo precauzionale, sono state evacuate 22 persone residenti in via V traversa Pisciarelli, nel comune di Pozzuoli. La situazione di emergenza è poi rientrata e tutte le famiglie hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni.

Dopo la conclusione dei lanci di acqua effettuati dagli elicotteri, quattro squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per tutta la notte nelle operazioni di bonifica e spegnimento. A Ponticelli, dove si è registrato l’incendio di alcune sterpaglie, la situazione è tornata sotto controllo già nel tardo pomeriggio di ieri grazie all’intervento tempestivo di due squadre dei vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme e completato le operazioni di messa in sicurezza dell’area. L’Amministrazione comunale di Napoli ringrazia “sentitamente i Vigili del Fuoco, gli operatori della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Municipale impegnati per la tutela della pubblica incolumità e del territorio”. Colpite dalle fiamme anche due concessionarie: oltre 40 auto distrutte.