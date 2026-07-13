Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 11:12

Sinner e il ballo con Linda Noskova dopo la vittoria di Wimbledon: la canzone di Justin Timberlake e il pugno al cielo | Video

di Redazione Sport
L'azzurro torna a ballare, come vuole la tradizione del Champions' Dinner ai Championships: stavolta con la 21enne tennista ceca va un po' meglio
Sinner e il ballo con Linda Noskova dopo la vittoria di Wimbledon: la canzone di Justin Timberlake e il pugno al cielo | Video
Icona dei commenti Commenti

Il bis a Wimbledon ha regalato a Jannik Sinner un’altra giornata scandita dalle tradizioni del torneo più antico del tennis. Dopo la premiazione con la principessa Kate, l’incontro con la famiglia reale, la passerella nel celebre corridoio dell’All England Club e l’affaccio dal balcone con il trofeo, per il numero uno del mondo è arrivato anche uno degli appuntamenti più caratteristici dei Championships: il Champions’ Dinner. Come vuole la consuetudine, il vincitore del singolare maschile e la campionessa del torneo femminile hanno aperto la serata con un ballo.

Dodici mesi fa Sinner aveva condiviso la pista con Iga Swiatek, in un’esibizione rimasta famosa soprattutto per l’imbarazzo dei due campioni. Alla vigilia lui aveva scherzato: “Il mio modo di ballare è molto, molto scarso. Mi metterò in imbarazzo”.

Quest’anno il copione si è ripetuto, ma con qualche piccolo segnale di maggiore disinvoltura. Sulle note di Can’t Stop the Feeling! di Justin Timberlake, Sinner e Linda Noskova hanno eseguito pochi passi essenziali, senza particolari virtuosismi. Sui social non sono mancati i commenti ironici, ma il campione italiano ha chiuso il momento con un sorriso, allargando le braccia e alzando il pugno come dopo un punto decisivo. Anche per lui, ormai, questi appuntamenti fanno parte del ruolo di campione.

Il video del ballo di Sinner e Noskova

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione