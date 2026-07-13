Kate e William hanno voluto complimentarsi di persona coni il campione azzurro dopo il trionfo in finale: il siparietto con George e Charlotte

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Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha festeggiato il titolo di Wimbledon davanti alla famiglia reale britannica. Dopo la vittoria in finale contro Alexander Zverev, il campione italiano ha ricevuto il trofeo dalle mani della principessa Kate, patrona dell’All England Club, prima di incontrare in privato il principe William, la moglie e i loro due figli maggiori, George e Charlotte.

La famiglia reale ha assistito alla finale dal Royal Box, dove erano presenti anche numerose celebrità, tra cui Dustin Hoffman, Nicole Kidman e Ben Stiller. Già lo scorso anno William, Kate, George e Charlotte avevano seguito dal vivo il successo di Sinner nella finale contro Carlos Alcaraz.

Dopo la premiazione, i reali hanno avuto una conversazione con il numero uno del mondo all’interno del Centre Court. Kate si è congratulata con l’azzurro dicendogli: “Un risultato fantastico. È davvero fonte d’ispirazione per i bambini vedere il tennis a questo livello”. Sinner ha poi chiesto ai due giovani principi quanto spesso giocassero a tennis e George ha risposto: “Non tutti i giorni, ma nei fine settimana“.

Parlando dell’incontro, Sinner ha raccontato con il sorriso: “Non è stato più facile…. Ho un enorme rispetto per loro e non so mai bene quale sia il limite. Però si vede davvero che amano questo sport. Ed è esattamente quello che noi giocatori percepiamo quando li vediamo seguire le partite. Sono rimasti lì per quattro ore, sotto il sole e con quel caldo. È stato davvero bello. Ho chiesto ai bambini se giocano ancora a tennis e mi hanno risposto di sì, con entusiasmo. Abbiamo fatto una brevissima chiacchierata. Mi fa molto piacere che abbiano trovato il tempo di parlare con me”.

“Anche vedere tutto il Royal Box presente e tutte quelle persone che restano a seguire una partita di quasi quattro ore è qualcosa di straordinario. È anche per questo che amiamo giocare a tennis”, ha concluso Sinner