Il numero 1 dello sport italiano era a Londra e ha provato a incontrare il campione altoatesino, ma è arrivato proprio nel momento della foto ufficiale con lo staff

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C’era anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a Wimbledon per assistere al secondo trionfo consecutivo di Jannik Sinner sull’erba di Londra. Al termine della finale il numero uno dello sport italiano ha incontrato il campione azzurro, ma il tempismo non è stato dei migliori.

Dopo la premiazione, infatti, Sinner era impegnato tra le interviste alle televisioni inglesi e a Sky Italia e l’incontro con il principe William, Kate e due dei loro figli. Nel mezzo era previsto anche lo scatto della tradizionale foto con tutto il suo staff. Proprio in quel momento è arrivato Buonfiglio che, dopo aver salutato il tennista, si è accomodato accanto a lui. Sinner gli ha però fatto capire che quello era il momento della fotografia riservata esclusivamente alla squadra, invitandolo così a spostarsi.

Il presidente del Coni si è quindi fatto da parte e si è posizionato accanto allo staff mentre veniva realizzata l’immagine celebrativa del due volte campione di Wimbledon. Un episodio legato al rigido cerimoniale che ha semplicemente colto in contropiede Buonfiglio, il quale ha poi avuto modo di celebrare il successo del numero uno del mondo.

“È una delle più grandi emozioni che abbia vissuto nella mia carriera da dirigente. Ho visto un atleta che non lascia mai nulla al caso con la sua determinazione e la sua professionalità. In sintesi un uomo d’acciaio che non molla mai. Anche qui in terra inglese Sinner ci ha reso orgogliosi di essere italiani”, ha commentato Buonfiglio. Il presidente del Coni ha quindi sottolineato il valore del campione azzurro e del movimento italiano: “Jannik è un esempio per tutti i nostri giovani e questa vittoria rappresenta la conferma che abbiamo campioni fenomenali. E lo sport italiano sta dimostrando che in ogni disciplina siamo protagonisti. Complimenti al tennis, alla Federazione e al Presidente Binaghi per questo successo memorabile. Per me era la prima volta a Wimbledon e direi che quanto meno ho portato fortuna“.