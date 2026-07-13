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Ultimo aggiornamento: 20:33

Caldo estremo, il Po a Torino è invaso da alghe e piante acquatiche invasive: la rimozione non è servita – Video

di Redazione Cronaca
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Caldo estremo e siccità rendono il fiume irriconoscibile
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Settimane di sofferenza per il Po a Torino a causa delle alte temperature e della siccità prolungata. Per via delle scarse precipitazioni, infatti, la portata del fiume è crollata del 50%. In questo quadro, alghe e piante acquatiche invasive stanno proliferando da oltre un mese. In città è stato attivato un tavolo tecnico, ma il lavoro delle ruspe, che hanno rimosso decine di tonnellate di alghe, non ha portato a un miglioramento significativo della situazione.

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