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Settimane di sofferenza per il Po a Torino a causa delle alte temperature e della siccità prolungata. Per via delle scarse precipitazioni, infatti, la portata del fiume è crollata del 50%. In questo quadro, alghe e piante acquatiche invasive stanno proliferando da oltre un mese. In città è stato attivato un tavolo tecnico, ma il lavoro delle ruspe, che hanno rimosso decine di tonnellate di alghe, non ha portato a un miglioramento significativo della situazione.