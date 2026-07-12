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Ultimo aggiornamento: 14:06

Intervento riuscito: come sta Marco Bezzecchi dopo la brutta caduta in Germania. “Momento duro, ma noi lo siamo di più”

di Redazione Sport
La sosta gli dà una chance per Silverstone: si torna in pista il 9 agosto. Il messaggio su Instagram: "Nulla mi farà mollare"
Intervento riuscito: come sta Marco Bezzecchi dopo la brutta caduta in Germania. “Momento duro, ma noi lo siamo di più”
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Intervento riuscito per Marco Bezzecchi all’Ospedale Universitario di Sassuolo, dopo la caduta nel corso delle qualifiche al Sachsenring. La frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. È presto per definire i tempi di recupero, ma l’auspicio del team Aprilia è quello di recuperare il pilota per il prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro clinico. Adesso infatti la MotoGp, dopo la gara in Germania al Sachsenring, si fermerà per circa un mese: il gran premio di Silverstone è previsto per il 9 agosto e quindi Bezzecchi avrà circa un mese per recuperare e tornare in pista già in Inghilterra, saltando così solo l’appuntamento di oggi in Germania.

“È un momento duro, ma noi siamo più duri. Adesso mi faccio aggiustare e mi rimetto al lavoro. Niente mi farà mollare! A presto”, ha scritto ieri su Instagram il pilota Aprilia, secondo in classifica, alle spalle di Jorge Martin, dopo la caduta ad Assen. Bezzecchi ha ottenuto quattro vittorie, due secondi posti e un quarto nelle prime sette gare: poi è iniziato un periodo negativo e sfortunato, con il ritiro in Ungheria e ad Assen e la squalifica a Brno per l’alterco con un marshall dopo la caduta di sabato, durante la Sprint.

Ora l’infortunio alla clavicola dopo l’incidente nelle qualifiche in Germania. Bezzecchi è caduto nel Q2, quando nel corso del primo run, ha perso il posteriore della sua moto in curva 7 a 140 km/h ed è stato sbalzato dalla moto. La diagnosi dopo gli esami è stata più grave di ciò che ci si aspettava: frattura scomposta alla clavicola, con l’intervento svolto meno di 24 ore dopo. Bezzecchi ha ovviamente saltato sia la Sprint che la gara di domenica ed è subito tornato in Italia.

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