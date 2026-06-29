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Buone notizie per Marco Bezzecchi dopo il violento incidente che ha chiuso il suo Gran Premio d’Olanda. L’Aprilia Racing ha comunicato che la Tac e gli esami radiologici eseguiti all’ospedale universitario di Groningen hanno dato esito negativo: non sono state riscontrate lesioni e il pilota romagnolo è stato dimesso, rientrando in Italia già nella serata di domenica. Nella mattinata di oggi ha pubblicato un post su Instagram: “Che botta ieri….. tempo di sistemare gli acciacchi. Non si molla! Grazie a tutti per il supporto”.

La caduta è avvenuta nelle fasi iniziali della gara di Assen, alla velocissima Curva 15, mentre Bezzecchi occupava la quarta posizione. Dopo aver perso terreno al via, il pilota dell’Aprilia stava tentando un affannoso recupero, prima della scivolata che lo ha visto rimbalzare più volte nella ghiaia a 200 km/h. Mentre le altre Aprilia si giocano la vittoria –sono finite tutte sul podio, con Ogura davanti a Fernandez e Martin – Bezzecchi riceveva le prime cure al centro medico del circuito.

Subito dopo l’incidente, Bezzecchi è stato sottoposto a un’approfondita valutazione da parte dello staff sanitario, compreso il direttore medico della MotoGP Ángel Charte. Dopo i primi controlli, è stato comunicato che il pilota era sempre rimasto cosciente: alcuni video pubblicati dai tifosi però lasciano qualche dubbio sul fatto che Bezzecchi fosse cosciente anche negli attimi immediatamente successivi alla caduta. Sicuramente, già ad Assen è stato confermato come non ci fossero problemi nella mobilità di tutti e quattro gli arti e segni di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche.

A preoccupare i medici era soprattutto il forte dolore cervicale accusato dopo l’impatto. Per questo è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Groningen, dove Bezzecchi ha effettuato ulteriori accertamenti diagnostici, comprese Tac ed esami radiologici. Tutti gli esiti sono risultati negativi, escludendo fratture o altre conseguenze dell’incidente.

L’ultimo aggiornamento diffuso dall’Aprilia ha quindi rassicurato sulle condizioni del numero 72: gli esami non hanno evidenziato lesioni, il pilota è stato giudicato idoneo alla dimissione e ha potuto fare rientro in Italia. Una notizia importante per Bezzecchi anche in chiave Mondiale: con questa ennesima caduta, il pilota romagnolo ha perso la leadership della classifica a favore del compagno di squadra Jorge Martin. Dovrà cercare di limitare i danni il 12 luglio prossimo, quando si correrà il Gp di Germania al Sachsenring. Poi avrà un mese di tempo per riordinare le idee e prova a tornare dominatore come nella prima parte di stagione: la pausa estiva arriva in un momento provvidenziale.