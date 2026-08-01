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Ultimo aggiornamento: 15:51

Maxi frana sull’impianto del biathlon di Milano Cortina: poche ore prima ci si allenavano le azzurre

di Redazione Sport
La colata provocata da un forte temporale. I detriti hanno raggiunto in alcuni punti l'altezza di 2-3 metri. Fino a qualche ora prima erano impegnate sul percorso le atlete Passler, Auchentaller, Vittozzi e Trabucchi
Maxi frana sull’impianto del biathlon di Milano Cortina: poche ore prima ci si allenavano le azzurre
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Una maxi-frana ha travolto la Biathlon Arena di Anterselva, sede della gara dei Giochi olimpici Milano Cortina. La colata di detriti è stata provocata da un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni: fango, massi e tronchi d’albero hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l’impianto. Poche ore prima le biatlete azzurre Rebecca Passler, Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi e Martina Trabucchi si erano allenate nell’impianto. “Hanno saputo della colata di fango solo in serata, una volta rientrate in alloggio“, ha spiegato a Sportnews.bz il direttore tecnico del biathlon azzurro, Klaus Höllrigl.

La colata di fango, che si è staccata intorno alle 18 di venerdì, ha interessato in prima linea il piazzale, dal quale d’inverno gli spettatori accedono alle grande tribune. “In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un’altezza di due, tre metri“, riferisce all’Ansa il presidente della Biathlon Arena, Lorenz Leitgeb. “Fortunatamente nessuno è rimasto ferito”. “Al momento è tutto chiuso”, ha dichiarato Erika Pallhuber, del Comitato organizzatore di Anterselva. “In alcuni vani sono entrati acqua e fango e un tratto della pista da skiroll è stato invaso dai detriti. Per il resto le strutture di gara, in primis il poligono di tiro, sono state risparmiate. Per fortuna”, ha concluso. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco volontari di Anterselva di Mezzo che insieme a tecnici ed enti competenti, hanno avviato le prime operazioni di bonifica e ripristino sia dell’impianto che delle strade vicine.

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