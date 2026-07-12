La frase del ct dopo la vittoria contro la Norvegia - "siamo stati fortunati" - ha scatenato la durissima replica dell'autore della doppietta decisiva. Che cosa è successo

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È bastata una frase per incrinare il clima che finora aveva accompagnato l’Inghilterra nel suo Mondiale. Al termine del quarto di finale vinto 2-1 ai tempi supplementari contro la Norvegia, è andato in scena un inatteso botta e risposta tra il ct Thomas Tuchel e Jude Bellingham, il grande protagonista della qualificazione.

L’allenatore non ha risparmiato critiche alla prestazione dei suoi: “Oggi siamo stati fortunati. Il modo in cui abbiamo giocato è stato sciatto, abbiamo commesso molti errori tecnici. Tutto questo non ha nulla a che fare con la mentalità. Dobbiamo giocare meglio”. Parole che non sono piaciute a Bellingham, autore della seconda doppietta consecutiva, decisiva per trascinare gli inglesi in semifinale. Il centrocampista del Real Madrid ha replicato senza giri di parole: “Non penso sia così, non sa cosa significa affrontare una squadra con Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth… Abbiamo cercato di creare un ambiente positivo e dovremmo continuare così andando alle semifinali. Non si vince ogni partita facendo girare la palla e con 1000 passaggi, a volte devi vincere sporco, e stasera l’abbiamo fatto”.

Lo scontro arriva dopo una partita che ha dato argomenti a entrambe le posizioni. Da una parte c’è stato un Bellingham ancora una volta decisivo. È stato lui a rimettere in piedi la gara con uno splendido pareggio, liberandosi in area con due tocchi prima di battere Nyland, e poi a firmare il gol della vittoria ai supplementari, approfittando di un clamoroso errore del portiere norvegese. Ancora una volta è stato il trascinatore dell’Inghilterra.

Dall’altra, però, è vero che gli inglesi non hanno brillato. La squadra ha faticato a lungo contro una Norvegia ordinata, ha chiuso l’intero secondo tempo senza un tiro nello specchio della porta e nella ripresa sono stati proprio gli avversari ad avere maggiori chance. Lo stesso Tuchel però ha contribuito a creare queste difficoltà. Il ct inglese non è apparso impeccabile nelle scelte dalla panchina. La sostituzione di Rice, debilitato da un virus, ha costretto inizialmente Bellingham ad arretrare in mediana, allontanandolo dalla porta e limitandone le qualità. Solo dopo una ventina di minuti Tuchel ha corretto l’assetto inserendo James e riportando il suo uomo migliore in una posizione più favorevole.

Il diverbio assume così un peso particolare perché coinvolge il commissario tecnico e la stella della squadra, proprio alla vigilia della semifinale. Finora l’Inghilterra aveva dato l’impressione di essere un gruppo compatto e sereno, capace di superare anche le difficoltà con grande unità. Il botta e risposta del dopo Norvegia rompe per la prima volta quell’immagine e apre un interrogativo sul clima interno dello spogliatoio nel momento più delicato del torneo: all’orizzonte c’è l’Argentina.