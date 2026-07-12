Mondiali, il tabellone live delle semifinali: Clendario partite, orari e tv
Il Mondiale 2026 è entrato nella fase decisiva. ancora due partite per conoscere chi si contenderà la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia ha battuto il Marocco, la Spagna ha superato il Belgio: sarà super-sfida in semifinale. A chiudere il quadro un altro match storico: Inghilterra contro Argentina. Di seguito il tabellone completo – in aggiornamento – e il calendario di tutte le partite fino alla finale.
Mondiali 2026, il tabellone aggiornato
Mondiali 2026, il calendario fino alla finale
- Quarti di finale: dal 9 all’11 luglio
- Semifinali: 14 e 15 luglio
- Finale 3° posto: 18 luglio
- Finale: 19 luglio al MetLife Stadium di New York (ore 21:00 italiane)
Mondiali 2026, dove vedere in tv tutte le partite
Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 vengono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma alcune partite sono visibili anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.
Quarti di finale
Sabato 11 luglio
23:00 – Norvegia-Inghilterra: Rai e DAZN
Domenica 12 luglio
3:00 – Argentina-Svizzera: Rai e DAZN
Semifinali
Martedì 14 luglio
21:00 – Francia-Spagna: Rai e DAZN
Mercoledì 15 luglio
21:00 – 2° semifinale ad Atlanta: Rai e DAZN
Finale 3° posto
Sabato 18 luglio
23:00 – Finalina a Miami: Rai e DAZN
Finale
Domenica 19 luglio
21:00 – Finale a New York/New Jersey: Rai e DAZN