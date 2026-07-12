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Il Mondiale 2026 è entrato nella fase decisiva. ancora due partite per conoscere chi si contenderà la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia ha battuto il Marocco, la Spagna ha superato il Belgio: sarà super-sfida in semifinale. A chiudere il quadro un altro match storico: Inghilterra contro Argentina. Di seguito il tabellone completo – in aggiornamento – e il calendario di tutte le partite fino alla finale.

Mondiali 2026, il tabellone aggiornato

Mondiali 2026, il calendario fino alla finale

Quarti di finale : dal 9 all’11 luglio

: dal 9 all’11 luglio Semifinali : 14 e 15 luglio

: 14 e 15 luglio Finale 3° posto : 18 luglio

: 18 luglio Finale: 19 luglio al MetLife Stadium di New York (ore 21:00 italiane)

Mondiali 2026, dove vedere in tv tutte le partite

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 vengono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma alcune partite sono visibili anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Quarti di finale

Sabato 11 luglio

23:00 – Norvegia-Inghilterra: Rai e DAZN

Domenica 12 luglio

3:00 – Argentina-Svizzera: Rai e DAZN

Semifinali

Martedì 14 luglio

21:00 – Francia-Spagna: Rai e DAZN

Mercoledì 15 luglio

21:00 – 2° semifinale ad Atlanta: Rai e DAZN

Finale 3° posto

Sabato 18 luglio

23:00 – Finalina a Miami: Rai e DAZN

Finale

Domenica 19 luglio

21:00 – Finale a New York/New Jersey: Rai e DAZN