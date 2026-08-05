Il paradosso del regolamento UEFA: puoi perdere due volte ai preliminari e qualificarti lo stesso per una coppa europea

Il caso perfetto è quello del KÍ Klaksvík, campione delle Isole Faroe: è stata già eliminata dalla Champions e giocherà l'Europa League con il Thun. Se dovesse essere eliminata, parteciperà alla Conference League

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Nel calcio, di solito, chi perde saluta e torna a casa. Nei preliminari europei, invece, può perdere una volta, cambiare coppa, perdere di nuovo e continuare ancora a giocare. Non è un errore del regolamento, ma l’architettura ufficiale: una geometria di ripescaggi e retrocessioni che trasforma l’eliminazione in una tappa intermedia. I preliminari sono una piramide con scivoli laterali: chi perde ai diversi turni della Champions viene ricollocato in Europa League o Conference; chi cade dall’Europa League riceve un’ultima possibilità nella terza coppa. Soltanto la Conference non ha un piano inferiore: lì, finalmente, la botola si apre.

Il caso perfetto è quello del KÍ Klaksvík, campione delle Isole Faroe e squadra di una città di circa cinquemila abitanti. A luglio ha cominciato in Champions eliminando i lussemburghesi dell’Atert Bissen con un 4-2 complessivo. Al secondo turno ha perso contro il Kauno Žalgiris: 0-0 all’andata, 0-1 al ritorno, gol di Kreković all’85’. Fine della Champions, ma non dell’Europa. Il KÍ è stato trasferito al terzo turno di Europa League, dove il 6 e il 13 agosto affronterà il Lech Poznań.

Qui la UEFA trasforma il tabellone in una matrioska: dentro una competizione ce n’è sempre un’altra, pronta ad accogliere chi ha appena perso. Se il KÍ batte il Lech, giocherà il playoff di Europa League contro Thun o Víkingur Reykjavík. Se perde, non sarà ancora eliminato: scenderà al playoff di Conference contro Riga o Győr. Può dunque perdere due eliminatorie nella stessa estate — prima in Champions e poi in Europa League — e qualificarsi comunque alla fase campionato della Conference vincendo l’ultimo spareggio. Tre coppe, otto partite, due funerali e una possibile resurrezione.

Ieri il paradosso si è fatto carne nelle urne di Nyon. La coppia Lech–KÍ è comparsa contemporaneamente nel sorteggio dei playoff di Europa League, riservato al vincitore, e in quello di Conference, destinato allo sconfitto. Due squadre vive in due competizioni differenti. Per chi vive i preliminari, infatti, la retrocessione da una coppa all’altra non è necessariamente un’umiliazione: è una strategia di sopravvivenza. Dopo l’eliminazione dello Shamrock Rovers dalla Champions, l’allenatore Stephen Bradley ha chiarito che l’obiettivo minimo resta raggiungere una fase campionato europea: “ll giorno in cui accetteremo qualcosa di meno, abbasseremo i nostri standard“. Il centrocampista Dylan Watts ha aggiunto che la Conference è stata “enorme” per il calcio irlandese. Vincere il successivo turno di Europa League garantirebbe allo Shamrock almeno l’ingresso nella Conference e più di tre milioni di euro: denaro capace di cambiare programmi, mercato e dimensioni di un club. Per queste squadre, dunque, una sconfitta non cancella il progetto: ne ridisegna l’ambizione. La Champions è il sogno, l’Europa League una possibilità, la Conference spesso il vero traguardo.

Dando un’occhiata a i premi, infatti, è facile intuire perché anche una sconfitta può valere il futuro. Per il 2026–27 la UEFA ha riservato 132 milioni di euro alle qualificazioni: 175mila per ogni turno disputato, bonus crescenti per chi viene eliminato e altri 260mila per i campioni nazionali che non raggiungono una fase campionato. Entrare in Conference garantisce 3,17 milioni. Per un club faroese non è semplicemente un premio: è un cambio di scala. Nel 2023 il KÍ stimava che l’avventura europea avrebbe triplicato le entrate annuali, anche se viaggi, organizzazione e adeguamenti UEFA ne avrebbero assorbito una parte consistente.

I preliminari sono il sottoscala luminoso del calcio europeo. Qui giocano squadre che nei videogiochi bisogna cercare con la lente, città più piccole di una curva italiana, presidenti che fanno i conti con i voli e calciatori che hanno altri lavori per sbarcare il lunario. Per le grandi, perdere significa fallire. Per squadre come il KÍ può significare soltanto cambiare torneo. Sarebbe difficile stabilire se chiamarla qualificazione, ripescaggio o ostinazione. Ma forse è proprio questo il fascino dei preliminari: mentre il grande calcio pretende percorsi lineari, quello dei piccoli procede per deviazioni, cadute e seconde occasioni. In autunno resteranno soltanto le coppe e i risultati. Ad agosto, invece, persino una sconfitta può contenere ancora un pezzo di futuro.