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Ultimo aggiornamento: 11:28

Clamoroso Khalaili, il Coni vuole vederci chiaro: richiesti altri accertamenti medici. L’affare con l’Inter rischia di saltare

di Redazione Sport
L'Istituto di Medicina dello Sport ha bloccato l'affare: senza idoneità sportiva non può essere tesserabile. Altri esami tra lunedì e martedì
Clamoroso Khalaili, il Coni vuole vederci chiaro: richiesti altri accertamenti medici. L’affare con l’Inter rischia di saltare
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L’ufficialità di Anen Khalaili all’Inter non è ancora arrivata e forse non arriverà mai. Il giocatore è a Milano, si è sottoposto alle visite mediche e anche all’idoneità sportiva al Coni, ma l’Istituto di Medicina dello Sport vuole vederci chiaro sulle sue condizioni fisiche e ha richiesto ulteriori accertamenti medici. Il calciatore sarà quindi sottoposto a nuovi esami tra lunedì e martedì e – se tutto andrà bene – soltanto al termine di questo iter si potrà procedere con il tesseramento, oppure prendere una decisione definitiva sull’operazione, che a questo punto è a forte rischio.

L’Inter seguirà da vicino l’evolversi della situazione, considerata l’importanza strategica dell’investimento. Per assicurarsi il 22enne, infatti, il club aveva raggiunto un accordo con l’Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus, mentre al giocatore è stato fatto un contratto quinquennale da circa 2,2 milioni di euro netti a stagione. I parametri italiani, in generale, come si sa sono molto più rigidi rispetto ad altre federazioni (i casi di Eriksen e Bove, per esempio, sono due casi simbolo della rigidità dei parametri in Italia): motivo per cui un eventuale non tesseramento non dipenderebbe dall’Inter. Senza idoneità sportiva del Coni il giocatore non sarebbe tesserabile.

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