Clamoroso Khalaili, il Coni vuole vederci chiaro: richiesti altri accertamenti medici. L’affare con l’Inter rischia di saltare

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L’ufficialità di Anen Khalaili all’Inter non è ancora arrivata e forse non arriverà mai. Il giocatore è a Milano, si è sottoposto alle visite mediche e anche all’idoneità sportiva al Coni, ma l’Istituto di Medicina dello Sport vuole vederci chiaro sulle sue condizioni fisiche e ha richiesto ulteriori accertamenti medici. Il calciatore sarà quindi sottoposto a nuovi esami tra lunedì e martedì e – se tutto andrà bene – soltanto al termine di questo iter si potrà procedere con il tesseramento, oppure prendere una decisione definitiva sull’operazione, che a questo punto è a forte rischio.