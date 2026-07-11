Il fratellino del fenomeno del Barcellona e della nazionale spagnola ha ormai conquistato i social: inquadrato sui maxischermi del SoFi Stadium, si è lasciato andare ancora a un'esultanza simpatica

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Altro che Lamine. A prendersi la scena dopo la vittoria della Spagna contro il Belgio nei quarti di finale del Mondiale 2026, è stato Keyne Yamal, fratellino della stella del Barcellona e della nazionale spagnola, diventato ormai un personaggio social che continua a fare il giro del web. Al termine del successo per 2-1 contro il Belgio, che ha regalato agli iberici la qualificazione alle semifinali, a conquistare il pubblico è stato infatti il fratellino del fuoriclasse del Barcellona. Al fischio finale si è visto Yamal sorridere indicando gli spalti dove erano presenti i familiari e i tifosi arrivati per sostenerlo. Le telecamere hanno a quel punto inquadrato il piccolo Keyne, quattro anni, immortalato mentre esultava con entusiasmo, gridava e tirava fuori la lingua in modo scherzoso. Un’espressione che ha fatto sorridere lo stesso Yamal e che in poche ore è diventata virale sui social, accompagnata da commenti divertiti dei tifosi: “Che bambino adorabile” e “Si sta godendo il Mondiale nel modo più spontaneo possibile”.

In realtà quella smorfia era stata preparata in anticipo. Dopo la partita, infatti, Yamal ha raccontato l’aneddoto ai microfoni della tv spagnola: “Ieri ero con il mio fisioterapista quando mi ha chiamato mio fratello con il telefono di mamma. Mi ha detto che, se fosse finito in televisione, avrebbe tirato fuori la lingua“, ha spiegato sorridendo. Non è la prima volta che Keyne diventa protagonista durante il Mondiale. Già negli ottavi di finale contro l’Austria aveva attirato l’attenzione delle telecamere dopo il gol decisivo di Mikel Oyarzabal, esplodendo in un appassionato “¡Vamos!” e agitando le braccia per la gioia. Nato nel settembre 2022, Keyne accompagna spesso il campione della Spagna nelle sue partite. Insieme al resto della famiglia è presente a numerosi incontri del Barcellona, anche in Champions League.

Anche durante la cerimonia del Pallone d’Oro del 2025 aveva rubato la scena: sul red carpet di Parigi si era divertito a giocare con un pallone della Champions League prima di posare sorridente accanto al fratello. Con la crescente popolarità di Yamal, anche il piccolo Keyne è diventato un volto molto conosciuto sui social. Il talento del Barcellona pubblica spesso su TikTok video in cui i due ballano insieme o giocano a calcio in giardino, mentre nelle interviste non perde occasione per raccontare il forte legame che lo unisce al fratellino.