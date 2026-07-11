Djokovic si era arreso già a inizio terzo set contro Sinner: “Posso batterlo? Magari dieci anni fa…”. La frase verso la tribuna

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A fine partita non ci ha pensato due volte ad ammettere la superiorità di Sinner, ma Novak Djokovic – durante la semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner – aveva già perso le speranze nel terzo set. Nel corso del terzo parziale del match, con l’azzurro avanti di due set e sul 2-1 nel terzo (con un break), il serbo ha avuto l’unica possibilità di riaprire la partita con una palla break. Sinner però non ha dato la possibilità al serbo di provarci: ace e poi due prime vincenti a chiudere il game rapidamente, portandosi sul 3-1. Djokovic in quella circostanza si è lasciato andare a un sorriso amaro e proprio in quel momento un tifoso ha provato a incoraggiarlo: “Puoi farcela, Nole. Andiamo a vincere”, il grido che si è alzato dalle tribune del Centrale, dove il pubblico sperava in un match più lungo ed emozionante.

L’ex numero uno ha però subito avuto la risposta pronta. Una frase che ha strappato un sorriso a tutti i presenti e anche un lungo applauso di incoraggiamento: “Magari dieci anni fa…”, ha detto il serbo, scatenando le risate in tribuna. Parole pronunciate con il sorriso e con grande sportività dal serbo, che ha poi perso il match 6-4 6-4 6-4 e a fine gara si è inchinato alla superiorità del suo avversario. “È stata una bella batosta e non c’era molto che potessi fare. Ero semplicemente mezzo passo indietro praticamente su ogni colpo, quindi… Lui era semplicemente di un livello o più superiore al mio. Tutto qui. Davvero non c’era molto che potessi fare in campo”, ha ammesso Djokovic dopo la partita. L’appuntamento con il 25esimo Slam è rimandato.