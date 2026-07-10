La Spagna batte il Belgio e vola in semifinale: decisivo ancora Merino. Sarà Yamal contro Mbappé

La formazione di De la Fuente batte Lukaku e compagni per 2-1: ad aprire le marcature il gol di Fabian Ruiz, poi il pareggio di Charles De Ketelaere aveva rimesso tutto in discussione

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Una partita combattutissima e decisa solo all’88esimo. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e vola in semifinale ai Mondiali, dove affronterà la Francia di Mbappé. A decidere la sfida il gol di Mikel Merino, che aveva già segnato nei minuti di recupero del secondo tempo l’ottavo di finale contro il Portogallo. La Spagna era andata in vantaggio con la rete di Fabian Ruiz nel primo tempo e sembrava aver messo tutto in discesa: poi la reazione del Belgio nel finale di primo tempo, con il terzo gol nelle ultime due partite di Charles De Ketelaere a pareggiare i conti.

Mondiali, il tabellone live dei quarti di finale: la grafica

Nel secondo tempo la formazione di De la Fuente ha spinto alla ricerca del gol del vantaggio, arrivato a due minuti dalla fine con un tap-in di Merino, su una respinta incerta di Lammens, portiere di riserva entrato al posto di Courtois, uscito dal campo in lacrime per un infortunio. È la 36esima partita senza sconfitte per la formazione spagnola. In semifinale affronta la Francia, in una sfida tra le due favorite assolute del Mondiale: sarà Yamal contro Mbappé.