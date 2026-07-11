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Ultimo aggiornamento: 13:08

Vannacci contestato a Riva Ligure, uomo sale sul palco e lo interrompe: “Si ricorda Matteotti? Questa piazza è dedicata a lui”

di Redazione Politica
Il generale interrotto e contestato: ecco la sua reazione
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Riva Ligure, giovedì 9 luglio. Roberto Vannacci, dopo la giornata dedicata allo sport a Sanremo, sale sul palco per presentare il proprio libro, Il coraggio vince, e per parlare di Futuro nazionale. A un certo punto, però, come si vede nel video, un uomo lo chiama (“generale, generale”) e lo interrompe proprio quando l’europarlamentare incomincia il proprio discorso. “Questa piazza è dedicata a Giacomo Matteotti” dice il contestatore, “quando dice che l’antifascismo è anacronistico…”.

Vannacci risponde con un “bene, grazie per avercelo ricordato”, seguito dagli applausi e dalle urla dei presenti che coprono la voce del contestatore, successivamente allontanato dalle forze dell’ordine.

Video Facebook/Rete italiana antifascista

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