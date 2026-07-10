“Calenda e Vannacci? Intanto Vannacci bisogna vedere che cosa combinerà, perché allo stato attuale è un algoritmo. A un certo punto diventerà forse un partito, avrà delle rappresentanze, avrà un programma”. Così il vice presidente della Camera Fabio Rampelli, esponente di FdI, a margine dell’evento “Piazza Italia” a Roma.

“Noi abbiamo le nostre idee e io penso che su quelle occorra confrontarsi e fare le aggregazioni, perché altrimenti i cittadini non capiscono che cosa stiamo facendo. Remigrazione? Ancora non ho capito bene che cosa significa questa parola. Se remigrazione significa rimpatriare chi non ha diritto, rimpatriare chi delinque, io sono per la remigrazione. Se la remigrazione significa deportare cittadini senza un motivo, insomma penso che intanto è una cosa che anche chi volesse farla non può farla, perché esistono delle convenzioni internazionali e quindi non si può fare” Ma non credo che qualcuno abbia intenzione di prendere tutti i cittadini stranieri e deportarli altrove. Quindi rimango fedele alla mia interpretazione del concetto di remigrazione”, ha specificato, sottolineando che bisogna “lavorare per rendere seriali i rimpatri di chi è stato condannato e deve scontare la pena a casa sua”.