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Il governo italiano assicura di aver seguito “tutte le procedure previste“: la pistola donata da Recep Tayyip Erdoğan ai leader della Nato “è stata presa in carico direttamente ad Ankara da personale autorizzato a maneggiare armi, mentre al rientro a Roma sono state avviate le procedure per denunciarne il possesso”, spiega l’esecutivo in una nota non ufficiale. “Il dono, come avviene per tutti quelli ricevuti dalla premier, è stato quindi registrato e protocollato a palazzo Chigi”, viene precisato. Anche la presidente Ue Ursula von der Leyen, tramite un suo portavoce, fa sapere che l’arma è stata trasportata in sicurezza e sarà donata a un museo militare. Ma dall’opposizione Angelo Bonelli accusa: “Un revolver carico, inciso con il nome, consegnato a ogni leader presente non è folklore diplomatico. È l’immagine plastica di una Nato che dice di garantire la pace e intanto distribuisce armi da fuoco come gadget tra capi di Stato”, dichiara il leader di Europa Verde.

“Il premier britannico Starmer”, aggiunge il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, “ha avuto almeno la dignità istituzionale di ammettere l’imbarazzo, lasciando l’arma in Turchia perché la legge del suo Paese non gli permette di portarla a casa. Dal governo italiano, invece, silenzio totale: nessuna dichiarazione, nessuna trasparenza su cosa sia stato fatto del “regalo” ricevuto dal nostro rappresentante ad Ankara. È lo stesso silenzio che accompagna le scelte del governo Meloni sulla politica estera e sul riarmo: adesione al ricatto di Trump del 5% del Pil, aumento della spesa militare, nessun vero dibattito parlamentare sulle priorità strategiche del Paese”, denuncia.