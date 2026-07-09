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Ultimo aggiornamento: 15:58

Il biennio di sangue, Luca Tescaroli e Irene Galletti presentano a Firenze il libro sulle stragi del 1993-1994 – La diretta

di Redazione Politica
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Il procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli, e Irene Galletti, consigliera regionale M5s, presentano a Firenze il volume edito da Paper First “Il biennio di sangue” scritto dallo stesso procuratore. Il dialogo moderato da Simone Innocenti sarà l’occasione per approfondire una delle stagioni più drammatiche della storia repubblicana, segnata dagli attentati mafiosi del biennio 1993-1994 e dal tentativo di Cosa nostra di colpire lo Stato, le istituzioni democratiche e il patrimonio civile e culturale del Paese.

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