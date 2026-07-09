L'ennesimo spreco del premier albanese alimenta la mobilitazione di piazza: per l'esibizione del discusso rapper statunitense sarà addirittura costruito una stadio ad hoc pronto ad essere smontato all'indomani dell'evento. Troppo per i giovani che da settimane sono in piazza contro il governo: "I pensionati vivono con 110 euro al mese, negli ospedali mancano attrezzature e medici, ma lui ha trovato i soldi all’ultimo minuto per un concerto"

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“Siamo stati costretti a finanziare 4 milioni di euro all’ultimo minuto per il concerto di Kanye West, altrimenti sarebbe stato cancellato”. Lo dice Edi Rama, primo ministro albanese, in un lungo video pubblicato sui social per difendere la scelta economica del governo e “salvare l’immagine dell’Albania” dopo il flop della vendita dei biglietti. West, alias Ye, canterà a Tirana l’11 luglio, ma le vendite non sono andate come previsto. Basta guardare il sito ufficiale dei biglietti per vedere che, a pochi giorni dall’evento, migliaia di posti sono ancora disponibili. Un elemento che potrebbe aver inciso è il costo dei biglietti: per assistere al concerto servono tra i 292 e i 339 euro, una cifra molto alta per molti cittadini albanesi, considerando che lo stipendio medio mensile nel Paese si aggira intorno ai 400 euro. Ma a far esplodere la rabbia di una parte dell’opinione pubblica albanese, è stato soprattutto il ricorso ai fondi pubblici per salvare l’evento musicale attraverso l’articolo 101 della Costituzione, che consente al governo di emanare provvedimenti con forza di legge nei casi di necessità e urgenza. Una scelta che molti albanesi hanno giudicato inappropriata.

Il malcontento era nato già lo scorso aprile, quando il premier aveva annunciato in pompa magna il concerto del controverso rapper statunitense, spiegando che l’Albania avrebbe garantito soltanto “accoglienza, sicurezza e logistica”. “L’evento – aveva detto Rama -, è organizzato interamente da un gruppo privato formato da partner albanesi, tedeschi e turchi, che si assumeranno il peso economico dell’operazione”. Poi la retromarcia: con un atto normativo approvato il 6 luglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il giorno dopo, il governo ha stanziato 400 milioni di lek, circa 4 milioni di euro, prelevati dal fondo di riserva dello Stato per finanziare parzialmente il concerto.

“I pensionati vivono con 110 euro al mese, negli ospedali mancano attrezzature e medici, ma il governo ha trovato i soldi all’ultimo minuto per un concerto. Stiamo scherzando?”, ha scritto sui social una ragazza albanese seguita da 41mila follower. Come lei, molti cittadini sostengono che quei soldi avrebbero potuto essere destinati a servizi essenziali che continuano a mancare nel Paese delle Due Aquile. “Se davvero al governo importa della reputazione dell’Albania all’estero e di ciò che pensano i turisti che vengono qui, ho qualche altra idea su dove dovrebbe investire”, ha detto, infuriata, in un video la giornalista di Euronews Albania Alice Ophelia. “Il problema sono i rifiuti: non esiste una vera raccolta differenziata. Ci sono rifiuti sulle spiagge, nelle campagne e nelle città. Poi ci sono gli animali randagi. Abbiamo anche un problema con le infrastrutture. L’altro giorno, sulla strada per Pogradec, un masso è precipitato da una scogliera non adeguatamente protetta e ha ucciso una persona che stava guidando. Sono questi i problemi che devono essere affrontati”.

A finire sotto accusa è anche la struttura realizzata per ospitare Ye. Per il rapper è stato costruito l’Eagle Stadium, un enorme stadio temporaneo tra Tirana e Durazzo, con una capienza annunciata di circa 60mila persone. Una struttura realizzata appositamente per una sola notte e destinata a essere smantellata subito dopo il concerto. Poi c’è la scelta dell’artista. Kanye West negli ultimi anni è stato al centro di numerose polemiche per le dichiarazioni antisemite e le sue posizioni estremiste. In diversi Paesi alcuni eventi legati alla sua presenza sono stati cancellati o contestati, come accaduto anche in Italia, a Reggio Emilia. Per Rama, invece, l’evento di West porterà benefici al turismo, all’economia e all’immagine internazionale dell’Albania generando circa 100 milioni di euro di ricadute economiche per il Paese. La vicenda arriva in un momento di forte tensione politica e di proteste contro il governo Rama. Il premier, che si trova al summit di Ankara, ha risposto agli attacchi utilizzando toni duri, parlando di “corvi” e accusando una parte dei suoi oppositori di manipolare il dibattito pubblico.