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Sta facendo il giro del web il video di un base jumper che, prima dell’alba, si era lanciato con il paracadute dalle guglie del Duomo di Milano. Le immagini, della durata di pochi secondi, mostrano l’uomo mentre si lascia cadere lungo la facciata della cattedrale, quindi l’apertura della vela con i colori della bandiera palestinese – verde, bianco e rosso su sfondo nero – prima dell’atterraggio nel mezzo di una piazza Duomo ancora semideserta.

Dopo aver toccato terra, il 32enne ha rapidamente raccolto il paracadute e ha tentato di allontanarsi in direzione del Museo del Novecento. La fuga, però, è durata poco: una volante della polizia lo ha intercettato e fermato, identificandolo.

Secondo quanto emerso, si tratta di un italiano di 32 anni. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori e la bravata potrebbe costargli una denuncia. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio le modalità con cui l’uomo è riuscito a raggiungere le guglie del Duomo e a effettuare il lancio, oltre a verificare eventuali violazioni contestabili.