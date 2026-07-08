Treni e Pnrr, alla Camera il question time con i ministri Salvini, Calderone e Foti: la diretta tv

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Si svolge oggi, mercoledì 8 luglio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative di competenza volte a ripristinare la regolarità del trasporto ferroviario e a garantire l’effettivo diritto all’assistenza degli utenti (Ravetto – MISTO-FNV-F); sulle iniziative in relazione ai ritardi e alle cancellazioni nel trasporto aereo e ferroviario e chiarimenti in merito alle dimissioni dell’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato (Boschi – IV-CR); sugli elementi in ordine ai ritardi registrati sulla rete ferroviaria nazionale e iniziative di competenza per assicurare ai passeggeri forme di ristoro economico (Casu – PD-IDP); sulle iniziative di competenza volte a ridurre il costo dei biglietti, in relazione ai disservizi legati ai cantieri in corso sulla rete ferroviaria (Iaria – M5S); sulle ulteriori iniziative volte a rafforzare la sicurezza stradale, con particolare riferimento ai giovani e ai ciclisti (Pella – FI-PPE).

La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sul decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2023/970 (Pastorella – AZ-PER-RE); sulle iniziative a favore dei lavoratori del settore contact center, con riferimento al rafforzamento delle competenze nell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali (Ghirra – AVS); sulle prospettive delle politiche del lavoro e sociali, con particolare riferimento al sostegno delle famiglie e delle situazioni di fragilità e al contrasto della povertà (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).

Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, risponde a interrogazioni sulle iniziative per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, anche al fine dell’erogazione della decima rata da parte della Commissione europea (Bignami – FDI); sulle iniziative di competenza per il rispetto dell’equilibrio fra istituzioni europee, con particolare riferimento al ricorso agli atti delegati (Giglio Vigna – LEGA).