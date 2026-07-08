L'esplosione ha provocato il crollo di una casamatta dove erano stoccate polveri utilizzate per il confezionamento dei fuochi d’artificio

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Reatino. L’esplosione è avvenuta alla Pirotecnica Mattei di Sant’Anatolia di Borgorose attorno alle 9 provocando due morti. I vigili del fuoco hanno riferito di aver trovato due corpi senza vita precedentemente segnalati come dispersi: si tratta di una donna, presente nell’area al momento dell’esplosione e di un giovane, uno degli operai coinvolti dall’incidente. Illesi invece gli altri due lavoratori.

L’esplosione ha provocato il crollo di una casamatta dove erano stoccate polveri utilizzate per il confezionamento dei fuochi d’artificio. Nel luglio del 2023 la Pirotecnica Mattei aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita tre persone, Franco, Anna e Claudio Colle, padre e due figli, tutti di Avezzano.

Al momento stanno operando diverse squadre dei Vigili del fuoco, sul posto presente anche il 118 e i carabinieri di Borgorose che indagano sull’incidente.