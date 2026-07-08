Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:39

Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Reatino: morti un operaio e una donna presente nell’area. Illesi altri due lavoratori

di Local Team per Il Fatto
L'esplosione ha provocato il crollo di una casamatta dove erano stoccate polveri utilizzate per il confezionamento dei fuochi d’artificio
Icona dei commenti Commenti

Violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nel Reatino. L’esplosione è avvenuta alla Pirotecnica Mattei di Sant’Anatolia di Borgorose attorno alle 9 provocando due morti. I vigili del fuoco hanno riferito di aver trovato due corpi senza vita precedentemente segnalati come dispersi: si tratta di una donna, presente nell’area al momento dell’esplosione e di un giovane, uno degli operai coinvolti dall’incidente. Illesi invece gli altri due lavoratori.

L’esplosione ha provocato il crollo di una casamatta dove erano stoccate polveri utilizzate per il confezionamento dei fuochi d’artificio. Nel luglio del 2023 la Pirotecnica Mattei aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita tre persone, Franco, Anna e Claudio Colle, padre e due figli, tutti di Avezzano.

Al momento stanno operando diverse squadre dei Vigili del fuoco, sul posto presente anche il 118 e i carabinieri di Borgorose che indagano sull’incidente.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione