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Ultimo aggiornamento: 14:27

A Roma arriva l’albero bioclimatico, un condizionatore naturale per abbassare la temperatura di 10 gradi senza elettricità

di Redazione Cronaca
In piazza dei Cinquecento arriva il progetto di Wittfrida Mitterer, che sfrutta l’evaporazione dell’acqua per assorbire calore e rimettere in circolo aria raffreddata
A Roma arriva l’albero bioclimatico, un condizionatore naturale per abbassare la temperatura di 10 gradi senza elettricità
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Un condizionatore naturale che non consuma elettricità: a Roma, in piazza dei Cinquecento, arriva l’albero bioclimatico per abbassare la temperatura sfruttando il principio dell’evaporazione dell’acqua.

Il progetto di Wittfrida Mitterer, direttrice del master in bioarchitettura della Lumsa Master School, è stato elaborato da Transsolar per la parte di “klima engineering” e dallo studio Haas Cook Zemmrich di Stoccarda per quella architettonica e donato al Campidoglio in occasione del Giubileo. Grazie alla tecnologia del raffrescamento adiabatico, questo sistema di raffreddamento utilizza un cilindro di laterizio riciclato all’interno della struttura bagnato dall’acqua, che attraverso l’evaporazione assorbe calore sensibile e genera l’abbassamento della temperatura dell’aria. L’aria rinfrescata viene poi sospinta verso il basso, abbassando la temperatura della piazza di circa 10 gradi rispetto alle aree limitrofe.

Il sistema, utilizzato anche nella Fortezza della Zisa di Palermo, sfrutta un principio scientifico che va indietro nel tempo fino all’antico Egitto: nei palazzi faraonici, infatti, venivano poste in cima a pareti molto alte delle finestre strette e lunghe dalle quali entrava l’aria calda che, scendendo, si rinfrescava abbassando la temperatura. Adesso approda anche nella capitale, dove era stato inizialmente pensato per piazza San Pietro, poi spostato all’interno del piano di riqualificazione di piazza dei Cinquecento, come si legge nel progetto.

“L’installazione temporanea dell’Albero Bioclimatico è prevista nello slargo pedonale settentrionale, in adiacenza ai nuovi accessi della linea metro B, antistante l’Hotel NH e in prossimità della rotatoria dei taxi, ambito caratterizzato da elevato irraggiamento solare, assenza di barriere visive, continuità dei flussi pedonali e funzione consolidata di spazio destinato a installazioni temporanee, eventi e manifestazioni pubbliche secondo la programmazione di Grandi Stazioni Retail”, continua. Nel progetto si spiega anche che lo stato attuale della piazza offre uno spazio pavimentato senza vegetazione, quindi particolarmente esposto all’isola di calore urbano, “condizione che rende l’inserimento dell’albero bioclimatico particolarmente coerente sotto il profilo microclimatico, ambientale e prestazionale”.

L’assessora all’Ambiente del Comune di Roma Sabrina Alfonsi parla di un progetto “particolarmente innovativo e accattivante, con grandi potenzialità per Roma in considerazione del tema del surriscaldamento globale e dell’aumento delle temperature”, aggiungendo che sono in corso gli approfondimenti tecnici ed economici per sostenere i circa 500mila euro di costi per l’installazione.

Christian Rocchi, presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, commenta: “La possibilità di installare un albero bioclimatico in piazza dei Cinquecento ci ricorda due concetti fondamentali: da un lato che la tecnologia è ormai uno strumento imprescindibile perché aumenta la sostenibilità e la qualità dei progetti; dall’altro, che elementi così importanti sarebbe opportuno inserirli fin dall’inizio come parti basilari nel percorso di progettazione della riqualificazione generale”.

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