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A metà tra comizio elettorale e celebrazione ufficiale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto nella cerimonia per il 250esimo anniversario degli Usa, con un intervento di 40 minuti in cui ha definito l’America il “massimo traguardo” della storia umana, rinnovando i suoi attacchi contro gli oppositori interni che ha etichettato come comunisti. “Nessun popolo ha fatto più bene, mostrato più coraggio, compiuto più progressi, corretto più ingiustizie o raggiunto più grandezza di voi, il popolo americano”, ha affermato Trump. Il discorso è stato ritardato di diverse ore a causa dei temporali che hanno costretto all’evacuazione temporanea della folla a Washington.