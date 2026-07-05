“È incredibile. Purtroppo la fine non è stata quella che avrei sognato, però vincere dopo gli ultimi weekend che erano stati particolarmente difficili è bellissimo”. Charles Leclerc si gode il successo nel Gran Premio di Gran Bretagna e, ai microfoni al termine della gara, racconta tutta la soddisfazione per una vittoria che rappresenta una svolta dopo un periodo complicato. Il pilota della Ferrari attribuisce gran parte del merito al lavoro svolto insieme alla squadra negli ultimi Gran Premi. “Tutto il lavoro che abbiamo fatto per cercare di ritrovare il feeling con la macchina… Mi sembrava già ieri di aver trovato qualcosa, ma dovevamo confermarlo oggi. Sono incredibilmente felice”, afferma il monegasco.

Leclerc ripercorre poi le difficoltà vissute nelle gare precedenti, spiegando come Silverstone abbia finalmente restituito le sensazioni che cercava da tempo. “A Monaco il feeling non c’era e ho avuto l’incidente nel Q3 in qualifica, a Barcellona ho avuto un altro incidente, in Austria non andavo molto bene, ma qui siamo riusciti a mettere tutto insieme”. Una vittoria che, secondo il ferrarista, deve rappresentare un punto di partenza e non un traguardo. “Spero di proseguire di slancio d’ora in avanti continuando così, ma un grande ringraziamento va al team per tutto il lavoro fatto”.

Nel finale della corsa Leclerc ha dovuto fare i conti anche con la rimonta della Mercedes di Kimi Antonelli, protagonista di una gara molto veloce prima del problema tecnico che ne ha compromesso le possibilità di vittoria. “Il problema di Antonelli? Sarebbe stata al limite”, ammette Leclerc. “Lui era velocissimo quando si stava avvicinando verso la fine, sarebbe stata un’impresa tenere il primo posto. Poi ho sentito che aveva un problema”. Il monegasco, però, preferisce non guardare troppo avanti. Nonostante il successo di Silverstone rilanci le ambizioni della Ferrari, il campionato è ancora lungo e servirà continuità per restare in lotta.

“La stagione è ancora molto lunga, ma la voglia di fare bene e di continuare a lottare è tantissima. Non vediamo l’ora di vedere che cosa succederà nei prossimi Gran Premi e, intanto, ci godiamo il momento”, conclude Leclerc, che lascia Silverstone con rinnovata fiducia e con la convinzione che il lavoro svolto a Maranello stia finalmente dando i suoi frutti.

Il terzo posto conquistato da Lewis Hamilton nel Gp di Gran Bretagna è a rischio. Il pilota della Ferrari infatti è sotto investigazione da parte della Fia per non aver rispettato il regime di bandiera gialla. “Sono appena stato da loro, ancora non ho notizie. Probabilmente avrò la penalità“, ha ammesso il britannico ai microfoni di Sky Sport. “Congratulazioni a Charles che ha vinto questo Gran Premio, è un grande risultato per il team. Oggi non è andata, ho fatto anche una falsa partenza, mi hanno dato cinque secondi ma Charles aveva più passo di me – ha ammesso – Io ho dato tutto. Il team sta facendo un lavoro fantastico, c’è ancora del lavoro da fare per colmare il divario ma è un grande risultato”.