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Yael Trepy si è risvegliato dal coma ed è stato estubato. Arrivano buone notizie dall’ultimo bollettino dell’Aou di Sassari sulle condizioni del calciatore del Cagliari, ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata per un principio di annegamento domenica scorsa in piscina. Dopo circa quarantotto ore di coma farmacologico, l’attaccante francese si è risvegliato.

“Al risveglio – si legge nel bollettino – il paziente ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza: è vigile e collaborante e, allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Le condizioni respiratorie ed emodinamiche risultano stabili“, spiegano i medici. Ovviamente, precisa il bollettino, “considerata la recente estubazione e il quadro polmonare conseguente alla sindrome da inalazione, il paziente permane ricoverato in Terapia Intensiva, dove prosegue lo stretto monitoraggio clinico e respiratorio”.

La cosa più importante però è il miglioramento delle condizioni di Trepy. I medici raccontano che “nel corso della giornata, come programmato, è stato sospeso il blocco neuromuscolare e progressivamente ridotta la sedazione, con contestuale avvio della progressiva riduzione del supporto ventilatorio“. Quindi, “il mantenimento di scambi respiratori ottimali ha consentito di sospendere la ventilazione meccanica e di procedere, nel pomeriggio, all’estubazione del paziente”, ha dichiarato la dottoressa Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata dell’Aou di Sassari.

Il francese si trovava in una villa a Porto Cervo per il weekend (lasciato libero dal tecnico Fabio Pisacane dopo la vittoria nei trentaduesimi di Coppa Italia contro l’Arezzo) ed è rimasto vittima di un incidente accaduto proprio nella piscina della casa. Forse un malore o forse il non saper nuotare, fatto sta che il classe 2006 domenica, intorno alle 18, ha rischiato di annegare. La notizia è stata data nella mattinata di lunedì dallo stesso club isolano attraverso una nota ufficiale sul proprio sito.

Arrivato al Cagliari nel 2022, Trepy con la Primavera rossoblù si è messo in evidenza conquistando la Coppa Italia nel 2025. Lo scorso gennaio ha poi debuttato in Serie A, segnando contro la Cremonese. Nel febbraio scorso ha rinnovato il contratto fino al 2030 e nel debutto stagionale contro l’Arezzo, giocato venerdì scorso, era partito titolare, rimanendo in campo per 54 minuti.