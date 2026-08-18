Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 19:27

Yael Trepy si è risvegliato dal coma, il calciatore del Cagliari è stato estubato: “Vigile e collaborante”

di Redazione Sport
Migliorano le condizioni dell’attaccante ricoverato per un principio di annegamento domenica scorsa in piscina. I medici: "Non presenta deficit neurologici evidenti. Condizioni stabili"
Yael Trepy si è risvegliato dal coma, il calciatore del Cagliari è stato estubato: “Vigile e collaborante”
Icona dei commenti Commenti

Yael Trepy si è risvegliato dal coma ed è stato estubato. Arrivano buone notizie dall’ultimo bollettino dell’Aou di Sassari sulle condizioni del calciatore del Cagliari, ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata per un principio di annegamento domenica scorsa in piscina. Dopo circa quarantotto ore di coma farmacologico, l’attaccante francese si è risvegliato.

“Al risveglio – si legge nel bollettino – il paziente ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza: è vigile e collaborante e, allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Le condizioni respiratorie ed emodinamiche risultano stabili“, spiegano i medici. Ovviamente, precisa il bollettino, “considerata la recente estubazione e il quadro polmonare conseguente alla sindrome da inalazione, il paziente permane ricoverato in Terapia Intensiva, dove prosegue lo stretto monitoraggio clinico e respiratorio”.

La cosa più importante però è il miglioramento delle condizioni di Trepy. I medici raccontano che “nel corso della giornata, come programmato, è stato sospeso il blocco neuromuscolare e progressivamente ridotta la sedazione, con contestuale avvio della progressiva riduzione del supporto ventilatorio. Quindi, “il mantenimento di scambi respiratori ottimali ha consentito di sospendere la ventilazione meccanica e di procedere, nel pomeriggio, all’estubazione del paziente”, ha dichiarato la dottoressa Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata dell’Aou di Sassari.

Il francese si trovava in una villa a Porto Cervo per il weekend (lasciato libero dal tecnico Fabio Pisacane dopo la vittoria nei trentaduesimi di Coppa Italia contro l’Arezzo) ed è rimasto vittima di un incidente accaduto proprio nella piscina della casa. Forse un malore o forse il non saper nuotare, fatto sta che il classe 2006 domenica, intorno alle 18, ha rischiato di annegare. La notizia è stata data nella mattinata di lunedì dallo stesso club isolano attraverso una nota ufficiale sul proprio sito.

Arrivato al Cagliari nel 2022, Trepy con la Primavera rossoblù si è messo in evidenza conquistando la Coppa Italia nel 2025. Lo scorso gennaio ha poi debuttato in Serie A, segnando contro la Cremonese. Nel febbraio scorso ha rinnovato il contratto fino al 2030 e nel debutto stagionale contro l’Arezzo, giocato venerdì scorso, era partito titolare, rimanendo in campo per 54 minuti.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione