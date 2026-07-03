“Difficile venire dopo l’amico Tajani. Il discorso che mi aveva preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto e poi arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei presenti”. È l’ultima uscita del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che, dal palco di Villa Taverna, durante i festeggiamenti per i 250 anni dalla dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti, ha deciso di tagliare il suo discorso. Dal palco dell’evento, Salvini ha rilanciato l’importanza del Ponte sullo Stretto, augurandosi che “entro quest’anno partano i cantieri che vedono una partnership italo-americana”. Quindi, a sancire la riconciliazione tra Usa e Italia dopo gli scambi a distanza tra Meloni e Trump, Salvini ha fatto riferimento ai mondiali di calcio: “Si confronteranno la nazionale statunitense con quella belga, tra Washington e Bruxelles vi lascio immaginare per chi batterà il mio cuore martedì notte”