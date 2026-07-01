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svuotamento del traffico d’influenze la magistratura ha sempre legalizzare un determinato tipo di sistema e una serie di fenomeni che sono attorno alla corruzione stessa o lo sono già, ma che per essere scoperti hanno bisogno della presenza dei reati spia”. A sottolinearlo Marco Grasso e Vincenzo Bisbiglia, giornalisti del Fatto Quotidiano e autori de nel corso della presentazione del libro al Parco Nemorense di Roma. Nel corso dell’iniziativa, moderata dall’inviata di Piazzapulita – La7 Roberta Benvenuto e alla quale hanno partecipato anche l’ex sindaca di Roma e consigliera capitolina M5s, Virginia Raggi e il penalista Roberto De Vita, Bisbiglia e Grasso hanno raccontato come sono cambiati negli anni i fenomeni corruttivi, partendo dal caso Toti in Liguria e trovando un filo rosso che lega tutta la penisola, da Venezia a Bari, da Roma a Milano. “Con l’abrogazione dell’abuso d’ufficio e con lodella magistratura ha sempre meno strumenti per combattere la corruzione. Così si rischia diun determinatoe una serie di fenomeni che sono attorno alla corruzione stessa o lo sono già, ma che per essere scoperti hanno bisogno della presenza dei reati spia”. A sottolinearlo, giornalisti dele autori de “La Repubblica delle mazzette”, edito da PaperFirst sulla nuova Tangentopoli italiana al Parco Nemorense di Roma. Nel corso dell’iniziativa, moderata dall’inviata di Piazzapulita – La7alla quale hanno partecipato anche l’ex sindaca di Roma e consigliera capitolina M5s,e il penalistaBisbiglia e Grasso hanno raccontato come sono cambiati negli anni i fenomeni corruttivi, partendo dal caso Toti in Liguria e trovando un filo rosso che lega tutta la penisola, da Venezia a Bari, da Roma a Milano.

Spesso, è stato ricordato, la corruzione contemporanea cambia pelle, passa da forme meno visibili: consulenze, finanziamenti privati, incarichi, favori, accessi privilegiati. “È una corruzione senza più le mazzette, senza più partiti, ma sempre più difficile da contrastare”. Anche perché è una corruzione “mimetizzata, immateriale” – sottolinea Bisbiglia – “fondamentalmente uno scambio di favori, di interessi”. E ancora: “C’è questa nuova categoria, di broker, facilitatori, di comitati di affari, che si inserisce tra la politica e il mondo dell’imprenditoria, che fa da collegamento tra questi mondi, coniugando interessi. Poi si crea quel patto corruttivo che non sempre i magistrati riescono a intercettare. O se anche lo intercettano, poi fanno fatica a dimostrarlo, perché spesso a livello processuale rischia di non reggere”.

“Se è vero che può esistere corruzione senza mafia, non è mai vero il contrario. Dove esiste mafia o criminalità organizzata, anzitutto c’è corruzione, perché prima di arrivare agli attentati, alle minacce, si comprano gli attori pubblici, si comprano i controllori. Toccare e smontare quelli che sono i presidi che a fatica si sono costruiti sulla spinta dell’Unione Europea, sulla spinta delle convenzioni internazionali, sulla determinazione di molti partiti, significa andare a minare la qualità della nostra democrazia”, ha rivendicato il penalista De Vita. E ancora: “L’Italia sta rischiando dei passi indietro perché la corruzione sta diventando come l’evasione, la si sta normalizzando“.

L’ex sindaca Raggi ha invece ricordato, oltre all’abuso d’ufficio eliminato e al traffico di influenze svuotato, “l’altra riforma drammatica, quella della Corte dei Conti, che ha depotenziato sostanzialmente questo organo riducendo i casi in cui i responsabili sono tenuti a pagare, riducendo addirittura l’ammontare della loro responsabilità al 30% del danno erariale, oppure al massimo del doppio del loro stipendio”. Ma non solo. Perché, ha aggiunto, rischi e pericoli derivano anche dal continuo ricorso alle procedure d’urgenza, ai commissari straordinari per le ‘grandi opere’: “Tutto perfettamente legale, ma è un modo per ‘surfare‘ su procedure di legge che sono farraginose, scritte male, per cui per realizzare qualcosa il legislatore o il governo decidono che bisogna nominare un commissario straordinario che ignora sostanzialmente le procedure di legge. Ma soprattutto viene blindato con uno scudo penale ed erariale il commissario”.