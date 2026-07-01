“Antonio Di Pietro candidato sindaco del centrodestra a Milano”: l’idea di Daniela Santanchè

L'ex ministra del Turismo, volto forte di FdI in Lombardia e vicina a Ignazio La Russa, lancia l'ex ministro e pm di Tangentopoli. Ma nella coalizione continuano veti incrociati e divisioni

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Tra tanti candidati, incerti e sussurrati, salta fuori un nuovo nome come papabile nome del centrodestra da spendere per la corsa a Palazzo Marino. È Antonio Di Pietro, uomo simbolo di Mani Pulite, l’ultimo volto che qualcuno vorrebbe come candidato sindaco a Milano. A fare rumore è anche chi lo ha proposto: l’ex ministra del Turismo Daniela Santanché, esponente di spicco di Fratelli d’Italia in Lombardia e vicinissima al presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Di Pietro -scrive- è stato ministro, leader di partito, senatore, conosce Milano e le sue problematiche. È stato in prima linea nella campagna per il Sì al referendum sulla giustizia”. Per questo -sottolinea Santanchè – “credo che sarebbe un valido candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative”. L’endorsement della senatrice meloniana ha acceso il dibattito all’interno della coalizione. C’è chi pensa sia stata una provocazione, chi una sorta di ballon d’essai, ovvero il tentativo di offrire un’alternativa all’economista Carlo Cottarelli, che continua ad aleggiare, rilanciato anche dal segretario azzurro Antonio Tajani. L’ex pm di Tangentopoli preferisce non commentare per non alimentare polemiche e discussioni.

Di certo, il centrodestra resta alle prese con il nodo del volto da proporre a sindaco a Milano. Trovare un candidato vincente che metta tutti d’accordo non è semplice tra veti incrociati e divisioni correntizie. Si susseguono contatti, incontri. Le trattative sono partite da tempo ma siamo ancora lontani da un nome condiviso. Allo stato, le posizioni dentro la maggioranza restano quelle emerse dalla cena di lunedì scorso in un ristorante del centro tra La Russa e i coordinatori regionali del centrodestra, ossia Alessandro Sorte di Forza Italia, Massimiliano Romeo della Lega, Alessandro Colucci di Noi Moderati e Carlo Maccari di FdI.

La Lega ha proposto una rosa formata da due civici (l’ex presidente di Assolombarda Alessandro Spada e il giornalista Giovanni Terzi) e uno politico (Silvia Sardone, la più votata dai militanti alle primarie organizzate dal Carroccio). Matteo Salvini insiste sulle primarie: “Io sono pronto per le amministrative dell’anno prossimo”, quando si andrà al voto a Milano, Roma, Torino, Bologna e “continuo a sostenere che coinvolgere i cittadini in questa scelta sia una soluzione utile”.

Forza Italia ribadisce che vuole un civico senza fare nomi perché quel che conta ora, fanno sapere fonti azzurre, è allargare la coalizione e puntare al centro. Agli azzurri non dispiace Cottarelli, considerato un profilo serio e autorevole, ma ci sarebbero le resistenze di FdI e Lega, specialmente per il suo passato nel Pd. FdI continuerebbe a sostenere la candidatura del presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, sponsorizzato in particolare da La Russa. Tra i papabili ci sarebbe pure l’imprenditore Antonio Civita, che si è detto disponibile a scendere in campo, ma (come nel caso di Cottarelli) ci sarebbero riserve interne al centrodestra sul suo appeal elettorale.