Il matrimonio è stato celebrato a Monteciccardo. Subito dopo le nuove accuse alla famiglia del campione di MotoGp: "Sono stata diffamata e umiliata"

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Il matrimonio non ha chiuso la profonda frattura che da tempo divide Valentino Rossi dal padre Graziano. Anzi, il giorno dopo le nozze celebrate a Monteciccardo, Ambra Arpino è tornata ad attaccare la famiglia del nove volte campione del mondo della MotoGp, annunciando possibili iniziative legali. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata al Resto del Carlino, mentre resta ancora aperto il fascicolo nato dalla denuncia presentata da Valentino Rossi per circonvenzione d’incapace.

La battaglia legale tra i Rossi ormai prosegue da anni. Valentino ha raccontato di vivere una rottura totale con il padre, una versione confermata anche dalla madre Stefania Palma, mentre anche la sorella Clara è in causa con Graziano Rossi per la vicenda dell’assegno di mantenimento. Nonostante questo scenario, Ambra Arpino è tornata a rilanciare. “Chi sbaglia paga. Mi hanno reso la vita un inferno anche sotto il profilo del lavoro. Sono stata diffamata e umiliata. Su di me un sacco di menzogne, per cui prima di partire per il viaggio di nozze, incontriamo i nostri avvocati e poi vediamo come muoverci. Voi cosa fareste al posto mio?”, ha dichiarato al Resto del Carlino.

Nell’intervista, il quotidiano riferisce che le eventuali azioni legali potrebbero riguardare anche alcuni componenti della famiglia Rossi. Oltre al campione di MotoGp, nel mirino potrebbe finire perfino la compagna Francesca Maria Novello, la madre Stefania Palma, la seconda moglie di Graziano, Lorena Quieti e la già citata Clara Rossi. Al momento, però, Ambra Arpino non indica pubblicamente i nomi delle persone nei confronti delle quali intende procedere, limitandosi ad annunciare l’intenzione di rivolgersi ai propri legali.