L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo la strada provinciale 13 in località Quattro Pini. Inutili i soccorsi, il giovane è deceduto sul colpo.

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Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 28 giugno, in un violento scontro frontale avvenuto lungo la strada provinciale 13 a Pozzolengo, nel Bresciano. L’incidente, registrato in località Quattro Pini, ha coinvolto due vetture e ha causato anche il ferimento di un uomo di 41 anni.

Secondo le prime informazioni fornite dagli investigatori, l’auto guidata dal 19enne era lungo la provinciale quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con l’altro veicolo che procedeva in direzione opposta. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane conducente, che è morto sul colpo.

La centrale operativa del 118 ha fatto scattare immediatamente i soccorsi, inviando sul posto un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso abilitato al volo notturno. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare il ragazzo, ma le lesioni riportate nello schianto si sono rivelate fatali e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente dell’altra vettura, un uomo di 41 anni rimasto ferito nell’impatto, è stato invece stabilizzato sul posto e trasportato in ospedale per le cure del caso; le sue condizioni non sarebbero critiche.

I rilievi planimetrici e la gestione della viabilità sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda. I militari hanno lavorato diverse ore per mettere in sicurezza la carreggiata e hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.