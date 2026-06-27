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Ultimo aggiornamento: 14:11

Clima, Londra diventa rovente: le impressionanti immagini delle termocamere diffuse da Greenpeace

di Redazione Esteri
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Piccadilly Circus, Oxford Circus, Regent Street: dai marciapiedi ai parchi giochi, tutto diventa incandescente nella capitale del Regno Unito
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Marciapiedi, banchine dei treni, cantieri edili, parchi giochi. Un paesaggio quotidiano diventato rovente. Succede a Londra dove ieri si sono raggiunte temperature comprese tra i 50 e i 60 gradi. A documentarlo sono i video realizzati con telecamere termiche e diffuse da Greenpeace UK. Le immagini scattate nel cuore della City mostrano persone che camminano su superfici bollenti a Piccadilly Circus (56 °C), Oxford Circus (56 °C) e Regent Street (57 °C), mentre la temperatura dell’aria si aggirava intorno ai 35 °C. La termocamera evidenzia le temperature più elevate con colori più chiari e quelle più basse con tonalità più scure. Intanto ieri è stato ulteriormente aggiornato a quota 37,3 gradi il record di caldo raggiunto nel Regno Unito. Il nuovo picco, primato storico assoluto per il mese di giugno nel Paese, è stato toccato nella terza giornata consecutiva di allerta rossa a Santon Downham, nel Suffolk, in Inghilterra orientale, secondo i dati del Met Office. La situazione climatica ha messo sotto pressione il sistema ospedaliero.

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