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Ultimo aggiornamento: 12:54

Un tifoso del Congo canta l’inno a squarciagola in mezzo a migliaia di tifosi colombiani: loro lo abbracciano

di Redazione Sport
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La partita è poi finita 1-0 per la Colombia, che ha ottenuto l'accesso ai sedicesimi di finale. Ora la Repubblica Democratica del Congo deve battere l'Uzbekistan per andare avanti
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Non solo Michel Kuka Mboladinga, conosciuto da tutti come “Lumumba” (il tifoso che rimane immobile per 90 minuti). C’è un altro tifoso della Repubblica Democratica del Congo che nelle ultime ore è diventato virale dopo il match contro la Colombia. Il tifoso congolese in questione ha infatti cantato l’inno del suo Paese con grande trasporto emotivo in mezzo a una marea di tifosi colombiani.

Nel video si vede infatti il sostenitore con la maglia bianca della Repubblica Democratica del Congo cantare a squarciagola in mezzo a tantissime maglie gialle. Dall’altra parte, i tifosi colombiani hanno avuto gran rispetto nei suoi confronti: prima in silenzio hanno rispettato il momento dell’inno, poi – una volta finito – lo hanno abbracciato e hanno esultato con lui. Il tifoso del Paese africano si è unito ai “festeggiamenti” tra tante risate.

La partita è poi finita 1-0 per la Colombia, che ha ottenuto l’accesso ai sedicesimi di finale. Luis Diaz e compagni dovranno adesso ottenere almeno un punto contro il Portogallo per avere l’aritmetica certezza del primo posto. Al contrario la Repubblica Democratica del Congo – dopo aver pareggiato all’esordio contro il Portogallo e perso contro la Colombia – deve battere l’Uzbekistan: con quattro punti sarebbe praticamente certa di qualificarsi ai sedicesimi di finale.

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